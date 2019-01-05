Robinho Başakşehir'e imzayı attı

Kaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA)

Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Robinho ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Düzenlenen imza töreninde konuşan yıldız oyuncu, \"Buraya bir hayali gerçekleştirmeye geldim. Gelmemdeki en büyük neden şampiyon olma isteğim\" dedi.

Demir Grup Sivasspor’dan transfer edilen Robinho için 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda imza töreni düzenledi. Törene Brezilyalı oyuncunun yanı sıra başkan Göksel Gümüşdağ ve yöneticiler de katıldı. Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, “Robinho başta teknik direktörümüz olmak üzere, yönetim kurulumuzun ve benim arzu ettiğim bir transferdi. Kendisiyle görüşmeden önce Sivasspor ile görüştük. Onlarla yaptığımız anlaşma sonrası Robinho ile görüntülü bir konuşma yaptık. Kendisine hayallerimizden bahsettik. O da hayallerimiz gerçeğe dönüştürmeye gelmek istediğini söyledi. Dolayısıyla transferi de bu arzuyla gerçekleştirmiş olduk. Sivaspsor’a ahlaki ve sportif duruşundan dolayı teşekkür ederim. Takım arkadaşları da onunla aynı forma altında olmaktan gurur duyacaklar. Bizim takımımız zirveyi sürekli zorlayan bir takım. Bunu Robinho da gördü. Robinho’yu da bu yarışta aynı diğer arkadaşları gibi katkı sağlayacağını düşündüğümüz için transfer ettik. Onun sosyal medyadan paylaştığı, ‘Hayalleri gerçeğe dönüştürmeye geliyorum’ sözüne biz de inanıyoruz” diye konuştu.

ROBİNHO: \"BURAYA BİR HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMEYE GELDİM\"

Brezilyalı yıldız ise yaptığı açıklamada, “Buraya bir hayali gerçekleştirmeye geldim\" diyerek şunları söyledi:

\"Başakşehir son yıllara şampiyonluğun ciddi favorilerinden olmuştu. Ama bir şekilde bu gerçekleşmedi. Buraya gelmemdeki en büyük neden şampiyon olma isteğim. Takım arkadaşlarım ve teknik heyet de beni çok güzel karşıladı. Zaten takım çok büyük oyunculardan kurulu. Bu aileye katıldığım için çok mutluyum. Benim bu hayatta en sevdiğim şey futbol oynamak. Bir an önce arkadaşlarımın yanına katılıp futbol oynamak istiyorum” şeklinde konuştu.

Sivasspor\'a teşekkür eden Robinho, “Buradan başta başkan Mecnun Otyakmaz olmak üzere Sivasspor camiasına da teşekkür etmek istiyorum. Orada hem ailem hem ben çok iyi ağırlandık. Çok güzel anılar biriktirdim” ifadelerini kullandı.

\"OYUN TARZI BANA UYGUN\"

Medipol Başakşehir maçı sonrası kulübe yakınlık duyduğunu söyleyen Brezilyalı yıldız, “Özellikle Başakşehir’e karşı oynadığım ilk maçtan sonra oyun tarzını çok beğendim. Oynadıkları futbol benim karakterime uygun. O günde beri Başakşehir’e yakınlık duymuştum. Umarım bu transfer hem benim hem Başakşehir hem de Sivasspor için iyi olmuştur” dedi.

Basın mensuplarının, \"Kendini hangi pozisyonda oynarken daha rahat hissediyorsun\" sorusuna ise Robinho, \"Benim için her şeyden önemlisi futbol onamak. Bir pozisyon tercihim yok. Hocamın verdiği görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım” cevabını verdi.

Açıklamaların ardından Robinho ile Göksel Gümüşdağ sözleşmeleri imzalarken; Brezilyalı futbolcu da 70 numaralı formayla objektiflere poz verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Robinho\'nun açıklamaları

-Göksel Gümüşdağ\'ın açıklamaları

-İmza töreninden detaylar

