11 Ağustos'ta ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Robin Williams’ın vasiyeti açıklandı. Hollywood yıldızının vasiyeti 15 Ekim’de incelenmeye alınmıştı. Yeni açıklanan vasiyete göre Williams, mirasını üç çocuğuna ve evlilik sözleşmesinin gerektirdiği gibi eşi Susan Schneider’e bıraktı.

Radikal'in haberine göre, Kaliforniya’nın Marin County bölgesindeki Tiburon kasabasında bulunan evinde intihar eden 63 yaşındaki aktör, vasiyetini 31 Ocak 2011’de imzalamıştı. Williams tüm varlığını Robin Williams Vakfı’na bırakırken, vakfın parasının da 31 yaşındaki oğlu Zak, 25 yaşındaki kızı Zelda ve 22 yaşındaki oğlu Cody arasında bölüştürülmesi talimatını vermiş.

2009 yılından kalan belgelere göre çocuklar mirası aşamalı bir şekilde alacaklar. Paylarına düşen paranın üçte birini 21 yaşında, üçte ikisinin yarısını 25’lerinde, geriye kalanı ise 30’larında alabilecekler.

Aktörün aynı zamanda 22 Ekim 2011’de evlendiği 50 yaşındaki Schneider’e de “evlilik sözleşmesi gereğince” mirasından pay bıraktığı açıklandı.

Parkinson'a bağlı 'bunama'

Bu arada adli tabipler tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, Williams’ın öldüğünde Parkinson hastalığına bağlı olarak "bunama" belirtileri gösterdiği ortaya çıktı. Nöropatoloji uzmanları, sonuçlarda "Nöropati sonuçlarına göre Lewy cisimli demansın yayıldığı teşhisi konulduğunu” belirtti. Bu hastalığın da depresyon ve halüsinasyon gibi zihinsel problemlere yol açabildiği açıklandı.

Williams’ın eşi Schneider, eşine Parkinson hastalığı teşhisinin konulduğunu, Williams’ın ölümünün ardından açıklamıştı. Schneider yaptığı açıklamada “O çok güçlüydü, Parkinson hastalığının ilk aşamalarında meydana gelen anksiyete ve depresyonla savaştı. Ancak bunu herkesle paylaşmaya hazır değildi” demişti.

Öte yandan çocukları da Robin Williams’ı anmaya devam ediyorlar. Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde kızı Zelda, zihinsel hastalıkları yaftalama yönünde gösterilen eğilimi Twitter üzerinden eleştirdi. Zelda Twitter mesajında, "Ruh sağlığı en az beden sağlığı kadar önemli. Görünür işaretler olsa da olmasa da çekilen acı gerçek. Bu herkesi etkileyebilir” diye yazdı.

Oğlu Zak, beyzbol şampiyonası World Series’i başlatan sembolik ilk atışı yaptıktan sonra ise Williams’ın 3 çocuğu ortak bir açıklama yaparak, “onu anmanın daha güzel bir yolunu bulamazdık” diye konuştu.