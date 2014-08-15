Robin Williams hastalığını gizledi



63 yaşında hayatına son veren ABD'li oyuncu Robin Williams'ın karısı Susan Schneider, eşinin parkinson hastası olduğunu söyledi.

"Robin alkol sorununa hakimdi. Depresyon ve korku halleriyle de cesurca mücadele ediyordu" diyen Schneider, aktörün hayattayken erken evresinde bulunan Parkinson hastalığını kamuoyuyla paylaşmaya henüz hazır olmadığını kaydetti.

Bir sinir sistemi hastalığı olan Parkinson, hareket bozukluğuna neden oluyor. Sinir hücreleri öldüğünden Parkinson hastası ağır ağır vücut üzerindeki kontrolünü kaybediyor. Parkinson hastalığı için bir tedavi bulunmuyor.