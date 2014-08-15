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Yaşam
Deutsche Welle

Robin Williams hastalığını gizledi

Robin Williams'ın eşi Susan Schneider, ABD'li aktör hakkında açıklamada bulundu. Buna göre, aktörün kamuoyuyla paylaşmadığı bir hastalığı vardı.

15 Ağustos 2014 15:19


63 yaşında hayatına son veren ABD'li oyuncu Robin Williams'ın karısı Susan Schneider, eşinin parkinson hastası olduğunu söyledi.

"Robin alkol sorununa hakimdi. Depresyon ve korku halleriyle de cesurca mücadele ediyordu" diyen Schneider, aktörün hayattayken erken evresinde bulunan Parkinson hastalığını kamuoyuyla paylaşmaya henüz hazır olmadığını kaydetti.

Bir sinir sistemi hastalığı olan Parkinson, hareket bozukluğuna neden oluyor. Sinir hücreleri öldüğünden Parkinson hastası ağır ağır vücut üzerindeki kontrolünü kaybediyor. Parkinson hastalığı için bir tedavi bulunmuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Robin WilliamsSusan Schneider ABDABDSusan SchneiderSchneiderParkinsonDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH

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