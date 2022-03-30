Roberto Mancini'den Galatasaray açıklaması

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye maçının ardından açıklamalarda bulundu.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne play-off turunda Portekiz'e elenen Türkiye ve Kuzey Makedonya'ya elenen İtalya, Konya'da hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

İtalya, Bryan Cristante ve Giacomo Raspodori'nin (2) golleriyle maçı 3-2 kazandı. A Milli Takım'ın gollerini ise Cengiz Ünder ve Serdar Dursun kaydetti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, keyifli bir karşılaşma olduğunu dile getirerek, "Bildiğiniz gibi çok keyifli bir maç oldu. Misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum. Coşkulu bir taraftar önünde oynamak harikaydı." dedi.

İlerleyen dönemde Galatasaray'a dönme ihtimaliyle ilgili soruya ise Mancini şu yanıtı verdi:

"Ben zaten Türkiye'yi çok seven bir insanım. Türkler harika insanlar ve burada çok fazla dostum var. Galatasaray'da da çok güzel anılarım oldu. Gelecek neler gösterir bilinmez ama neden olmasın."

"Türkiye çok yetenekli ve genç oyunculara sahip"

Bir gazetecinin, Türkiye ile eleme oynamaları durumunda oluşacak atmosferi sorması üzerine de Mancini, "İkisi birbirinden çok farklı maçlar. Birbiriyle karşılaştırmak çok mümkün değil. Her iki maçın da senaryosu, hedefleri farklı. Türkiye, bugün bize karşı uygulanan sistemle, Portekiz'e de aynı şekilde çıkılmış. Türkiye, çok yetenekli ve genç oyunculara sahip, bu çok önemli. Çünkü hem öğrenme açılarından hem de geliştirme açılarından önlerinin çok açık olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüşlerini dile getirdi.