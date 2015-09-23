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Spor

Robert Lewandowski 9 dakikada 5 gol attı

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih'in Wolfsburg'u 5-1 mağlup ettiği maçta, Bayern'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski 9 dakikada tam 5 gol attı.

23 Eylül 2015 01:50

Bundesliga'nın 6. hafta karşılaşmasında Almanya'da şampiyonluğun iki büyük adayı Bayern Münih ile Wolfsburg karşı karşıya geldi.

İlk yarısını konuk ekip Wolfsburg'un 1-0 önde kapattığı karşılaşmada, Robert Lewandowski ikinci yarıda oyuna girdi.

Bayern Münih'in 26. dakikada kalesinde gördüğü golle maçı 1-0 geride götürürken, 51. dakikada sahne alan Lewandowski adeta şovunun da startını verdi.

51 ile 60. dakikalar arasında Wolfsburg kalesine tam 5 gol gönderen Polonyalı forvet maçın skorunu da bir anda 5-1'e getirdi.

Yıldız forvet gollerini 51, 52, 55, 57 ve 60. dakikalarda attı.

Mücadele Bayern Münih'in 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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