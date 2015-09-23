Robert Lewandowski 9 dakikada 5 gol attı

Bundesliga'nın 6. hafta karşılaşmasında Almanya'da şampiyonluğun iki büyük adayı Bayern Münih ile Wolfsburg karşı karşıya geldi.

İlk yarısını konuk ekip Wolfsburg'un 1-0 önde kapattığı karşılaşmada, Robert Lewandowski ikinci yarıda oyuna girdi.

Bayern Münih'in 26. dakikada kalesinde gördüğü golle maçı 1-0 geride götürürken, 51. dakikada sahne alan Lewandowski adeta şovunun da startını verdi.



51 ile 60. dakikalar arasında Wolfsburg kalesine tam 5 gol gönderen Polonyalı forvet maçın skorunu da bir anda 5-1'e getirdi.



Yıldız forvet gollerini 51, 52, 55, 57 ve 60. dakikalarda attı.

Mücadele Bayern Münih'in 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.