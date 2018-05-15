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Rize'ye ithal çoban

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 450 küçükbaş hayvan sürüsü sahibi, aylık 2 bin liraya çoban aradığını duyurdu, ancak talipli bulamadı

15 Mayıs 2018 14:25

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE\'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 450 küçükbaş hayvan sürüsü sahibi, aylık 2 bin liraya çoban aradığını duyurdu, ancak talipli bulamadı. Bunun üzerine bir tanıdığı aracılığı ile ulaşılan Azerbaycanlı Kadir Niftaliyev (19) geldiği Türkiye\'de teklifi kabul ederek çobanlığa başladı.
Çamlıhemşin ilçesinde, 450 küçükbaş hayvan sürüsü sahibi, 2 bin lira aylıkla çoban aradığını duyurdu ancak sürüyü yaz aylarında yaylalarda otlatacak çobanlık için talipli bulamadı. Bunun üzerine bir tanıdığı aracılığı ile ulaşılan Azerbaycanlı Kadir Niftaliyev geldiği Türkiye\'de teklifi kabul ederek çobanlığa başladı. Çat Vadisi\'nde, Kale köyü civarındaki yaylalara doğru sürüsü ile yola çıkan genç çoban, gün boyu otlattığı hayvanları gece bir alanda topluyor, kendisi de bir barakada sabahlıyor. Çoban köpeklerinin eşlik ettiği Kadir Niftaliyev, sürüdeki oğlaklarla yakından ilgileniyor, yürümekte zorlanan yavruları sırtında taşıyor.  
Ülkesinde de ailesi ile birlikte çobanlık yaptığını anlatan Kadir Niftaliyev, bu işi sevdiğini belirtti. Niftaliyev, \"Türkiye\'de çobanlık işi olduğu söylenince buraya geldim. Aylık 2 bin lira alıyorum. 3 öğün yemeğimi de yiyorum. Rize yaylaları çok güzel, çok sevdim. Hayvanlar sabah yaylalarda otluyor, akşam ise toplanıyor. Ben onlara sahip çıkıyorum. Barakada kalıyorum. Gece hava soğudu mu ateş yakıyorum. Çayımı demleyip, içiyorum\" dedi.

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