Rize’de Ovit Tüneli sevinci

RİZE, (DHA) - RİZE\'nin İkizdere ilçesi Ovit Dağı Geçidi’nde geçen yılın Kasım ayında Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımı ile \'Işık Göründü\' töreni yapılan 14.3 kilometre ile Türkiye’nin en uzun, dünyanın 3’üncü uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Ovit Tüneli’nin tek tüpte ulaşım sağlanmasının mutluluğu yaşanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, Ovit Tüneli’nden araçların geçmeye başlamasıyla birlikte Rize ve bölge için çok özel bir günü yaşadıklarını belirtti. Karal, “137 yıllık bir hayalimiz gerçekleşti ve Ovit Tüneli ulaşıma açıldı. Türkiye’nin en uzun, dünyanın ise 3’üncü en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Ovit Tüneli’nde tek tüpte ulaşım kontrollü olarak verilmeye başlandı. Ne kadar övünsek azdır, ne kadar gururlansak azdır. 137 yıllık hayalin gerçekleştiği anı görmenin mutluluğu ile bu projenin hayalden öteye geçmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.

2012 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde temelinin atıldığı Ovit Tüneli’nin birçokları için hayal olduğunu hatırlatan Karal, şöyle dedi:

“AK Parti Hükümeti olarak 16 yılda birçok hayali gerçekleştirdiğimiz gibi bu projeyi de hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kuzeyi güneye, hayali gerçeğe bağlayan Ovit Tüneli, Rize ve Karadeniz Bölgesi’ni doğuya, güneydoğuya ve Kafkaslara bağlayacaktır. Ovit Tüneli ile birlikte bölge ticaret ve turizm açısından hareketlilik kazanacaktır. Ovit Tüneli’nin yapımı Rize Havalimanı ve Rize Lojistik Merkezi’nin yapımının alt yapısını hazırlamıştır. Bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 6 aydır trafiğe kapalı olan İkizdere-İspir yolu 12 ay boyunca trafiğe açık olacaktır.”

Kardeşliğin, birlik ve beraberliğin Ovit Tüneli ile birlikte daha da anlamlandığına işaret eden Karal, “137 yıllık hayalimiz ile tüm engeller artık kalktı. Artık Rize’miz ile Erzurum arasında var olan dostluk daha da kuvvetlendi. Mardin, Bingöl, Diyarbakır ile sevgi köprülerimizi kurduk. Örflerimizi ve adetlerimizi paylaşarak kültürel zenginliklerimizi daha da pekiştireceğiz. Yol medeniyettir ve dolayısıyla bu medeniyetlerin sağlandığı sürece dünya daha yaşanılabilir bir hale bürünecektir. Bu yaşanılabilirliği ülkemizde gösterme adına Ovit Tüneli Projesi çok önemli bir değere sahiptir” ifadelerini kullandı.

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