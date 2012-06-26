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Çevre

Rize'de baz istasyonunu sopayla dövdüler!

Kablo bağlantıları ile elektronik ve mekanik aksamlarında hasar oluşan baz istasyonu devre dışı kaldı

26 Haziran 2012 12:30

Rize’nin Pazar ilçesi Suçatı Köyü Sırt Mahallesi’ne GSM baz istasyonu kurulmasına tepki gösteren mahalle sakinleri, balta ve sopalarla istasyonu devre dışı bıraktı.

Bir GSM şirketi önceki hafta, Pazar ve Hemşin ilçeleri ile civar köylerin iletişiminin sağlanmasına destek amacıyla 40 haneli ve yaklaşık 200 nüfuslu Pazar İlçesi Suçatı Köyü Sırt Mahallesi’ne baz istasyonu kurdu. Ancak, baz istasyonunun kendilerinden izinsiz olarak yerleştirilmesine tepki gösteren ve kaldırılmasını isteyen yöre sakinleri sonuç alamadı. Bunun üzerine toplanan kadın-erkek 50 kişi tepeye çıkarak önce elektrik bağlantısını kesti, sonra da balta ve sopalarla baz istasyonuna zarar verdi. Kablo bağlantıları ile elektronik ve mekanik aksamlarında hasar oluşan baz istasyonu devre dışı kaldı. 

 

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