Rize'de, ayı ve yavrusu görüntülendi

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE\'de, Kaçkar Dağları Milli Parkı\'nda ayı ve yavrusu, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaçkar Dağları Milli Parkı\'nda vatandaşlar ağaca çıkan ayı ve yavrusunu görünce cep telefonlarına sarıldı. Ayı, vatandaşları fark edince ağaçtan inip, yavrusuyla birlikte ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, 4 ilde yapılan yaban hayatı envanter çalışması sırasında ayı popülasyonunda önceki yıllara göre artış olduğu belirlenmişti.

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