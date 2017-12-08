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Rize’de 38 köy yolu ulaşıma kapandı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı

08 Aralık 2017 13:49

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı.
Rize’de önceki geceden itibaren başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. Çamlıhemşin, Hemşin, Kalkandere ve İkizdere ilçelerinde kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı. İl genelinde 38 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Genel Sekreterliği ekipleri kardan dolayı kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Bu arada Rize’nin ünlü Ayder Yaylası’nda kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

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