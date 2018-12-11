Rize Emniyet Müdürü vuruldu (2)

ALTUĞ VERDİ KİMDİR?

1972 yılında İstanbul’da doğdu. 1989 yılında Polis Koleji’nden, 1993 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu. İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev alan Verdi, 28 Aralık 2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi etti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlügünde Özel Hareket Şube Müdürü olarak görev yaptı.

19 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atandı.

Evli ve bir kız babası olan, iyi derecede İngilizce bilen Verdi, ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda Türkiye’yi başarıyla temsil eden isimlerdendi.



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