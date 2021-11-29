Rize'de "askıda fotokopi" kampanyası

Rize'de fotokopici olarak hizmet veren bir işletme askıda fotokopi devrini başlattı.

Özellikle öğrencilere hizmet veren ve öğrencilerin zorluk çektiği ürünlere daha kolay ulaşmasını isteyen Rizeli işletmeci ilginç bir yönteme başvurdu. Daha önce duyulmuş askıda ekmek yönetimini kendi işletmesinde uygulamak isteyen işletmeci, askıda fotokopi uygulaması başlattı.

Böylelikle iş yerinden alışveriş yapan ve ekonomik durumu müsait olanlara öğrencilere de yardım etme fırsatı sundu. Duvarına “Bu işletmede askıda fotokopi çekimi uygulanmaktadır” yazan işletmeciye bağışta bulunanlar ise bir hayli arttı. Ekonomik durumu olmayan öğrencilerin bu uygulama ile yüzü güldü ve uygulama sayesinde ders notlarına daha kolay ulaşmaya başladı.

"Askıdaki yaprak sayısından düşerek öğrencilere bir nevi destek oluyoruz"

Rize'de 23 yıldır işletmecilik yapan Selim Kandemir “1998 yılından buyana Rize'de öğrencilerimize baskı sektöründe hizmet veriyoruz. 23 yıldır her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya çalıştık.

Biz nasıl bugüne kadar öğrencilerimize destek olduysak bizimle çalışan müşterilerimizde öğrencilerimize destek noktasında, ekonomik durumu olmayan öğrencilerimize fotokopi olarak destek vermek istedi. Biz de bu olayı gerçekleştirdik.

Bölgemizde fırınlarda askıda ekmek olayı nasıl oluyorsa bizde fotokopide ekonomik durumu iyi olmayan öğrenci kardeşlerimize bize gelerek fotokopi çektirdikleri zaman ücret almıyoruz. Askıdaki yaprak sayısından düşerek öğrencilere bir nevi destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.

"Çok ilgi görüyor"

Öğrenciler tarafından da ilgi gören bu uygulamaya destek verenlerinde fazla olduğunu dile getiren Kandemir “Bu yıl başlattık ve güzel de ilgi gördü. Gençlerimiz geliyor. Onlara fotokopi desteği vermek isteyen duyarlı müşterilerimiz, iş insanlarımız, işletme sahiplerimiz, veliler, öğretmen arkadaşlarımız, her türlü müşterimiz gördükten sonra bize askıda fotokopinin amacını soruyorlar. Bizde anlatınca onlarda yaptıkları işlerin üzerine 5 lira, 10 lira, 20 lira, 100 lira bırakarak gelen öğrencilerimize fotokopi noktasında destek oluyorlar” dedi.