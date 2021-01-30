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"Rıza Baba" karakolluk oldu!

30 Ocak 2021 10:01

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'da "Emniyet Amiri Rıza Soylu" karakterine hayat veren Zafer Ergin, karakolluk oldu.

Ekranların uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin, önceki gün Etiler'de kendisinden döviz bozmasını istediğini söyleyen bir vatandaştan şüphelendi.

78 yaşındaki usta oyuncu, söz konusu şahsı yanına alarak, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne başvurdu.

"İkimiz de şikâyetçi olmadık"

Bir saatlik soruşturma sonrası Zafer Ergin, "İkimiz de şikayetçi olmadık. Dövizler de sahte değilmiş. Çok bağırıp, çağırınca şüphelendim. Karakolda ufak bir polisiye macera yaşadık" dedi.

 

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