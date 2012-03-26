Rixos otele milis baskını

Türk otel zinciri Rixos’un Libya’nın başkenti Trablus’taki şubesi önceki gün isyan günlerini aratmayan bir gerilime sahne oldu. İsyan sonrasında silahlarını bırakmayan ve yeni yeni oluşturulan yasal düzene boyun eğmeye karşı çıkan milis gruplarından birinin lideri altı aylık faturayı ödemeyi reddederek otelin Genel Müdürü Şükrü Koçak’ı kaçırdı.

Otel çalışanlarının CNN’e aktardıklarına göre olay, milis lideri Ali Dav Zintani’den ya faturayı ödemesi ya da oteli terk etmesini istemeleri ile başladı. Zintani otelden ayrıldı, ancak onlarca silahlı adamı ile geri döndü. Milisler ön kapıyı kırıp uzun namlulu silahları ile havaya ateş açarak otele daldı. Otelde bulunan Anadolu Ajansı ekibinin aktardıklarına göre milisler otel giriş ve çıkışlarını kapatarak otel personeli ile AA ekibinin çıkışını engellediler.

Grup daha sonra Rixos Oteli’nin Genel Müdürü Şükrü Koçak’ı kaçırarak Zintan’ın Trablus’un Fallah bölgesinde bulunan ofisine götürdü. Koçak’ın CNN’e anlattıklarına göre milisler burada onu feci şekilde dövdü. Dizlerinden yaralanan Koçak’ın darbelerin etkisi ile kulak zarı yırtıldı, sağ kulağı duyma yetisini kaybetti.

Otel çalışanları ve AA ekibinin durumu telefonla Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği’ne haber vermesi ile Büyükelçi Ali Kemal Aydın, Libya Ulusal Geçiş Konseyi yetkilileri ile temasa geçti. Uzun uğraşlar sonucunda Şükrü Koçak serbest bırakıldı. Büyükelçi Aydın ise beraberindeki elçilik görevlileri ve tam teçhizatlı özel harekat polisleri ile otele gelerek Türk gazetecileri ve konukları tahliye etti.

Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil dün resmi özür dilemek için otele gitti. Koçak ise “Bu olaydan Libya halkını sorumlu tutmuyoruz. Bunun birkaç kişi tarafından yapıldığını biliyoruz. Libya’ya eylül ayında dönen ilk uluslararası şirket biziz. Libya’yı seviyoruz ve sevmeye de devam edeceğiz” dedi. Otelin bugün tekrar faaliyete açılacağı açıklandı.



Yabancı gazeteciler tutsak kalmıştı

Trablus’taki Rixos Oteli Muammer Kaddafi’yi deviren isyanda CNN, BBC ve Sky News gibi medya kuruluşlarının muhabirlerinin tutsak kalması ile hafızalara kazınmıştı. Kaddafi’nin Bab’ül Aziziye kışlasına 1.5 kilometre uzaklıkta olan otelin bulunduğu bölge, uzun bir süre rejim güçlerinin kontrolünde kaldığı için gazetecilere ulaşılamamıştı. Mart ayından itibaren giriş çıkışları yasaklanan gazeteciler ancak ağustos ayında Kızılhaç ekibi tarafından kurtarılmıştı. Bu süre içinde otelin elektrikleri kesilmiş, gazeteciler serseri kurşunlara hedef olmamaya çalışarak zor günler geçirmişlerdi. Rejim yıkılmadan önce Rixos Oteli Kaddafi’nin ünlü konuşmalarını yaptığı yer olarak tanınıyordu. 1670 metrekarelik 120 odalı otelde kapalı havuz, spa bulunuyor.