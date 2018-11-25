River Plate-Boca Juniors maçı ertelendi!

Libertadores Kupası’nda ‘finale taşınan dünyanın en büyük derbi’ olarak gösterilen Boca Juniors-River Plate maçı çıkan olaylar nedeniyle ertelendi. Karşılaşma bugün TSİ 23:00'te oynanacak.

Boca Juniors takım otobüsü River Plate taraftarlarının saldırısına uğradı. Atılan taşlar sonrasında otobüsün camları kırıldı. Olaylarda yetersiz kalan polisin attığı biber gazı, Boca Juniorslu oyuncularını etkiledi.



Boca’dan Carlos Tevez’in yanı sıra, Abila, Cardona, Almendra ve Sebastian Villa soyunma odasında kustu. Otobüsün taşlandığı sırada vücuduna cam parçaları isabet eden Pablo Perez hastaneye kaldırıldı. Maçın ertelenme ihtimali doğdu. Fakat Güney Amerika Futbol Federasyonu (CONMEBOL) maçın oynanması kararı aldı.





Boca Juniors genel sekreteri Cristian Gribaudo, “Oynamak istemeyen bazı oyuncularımız var. Bu tamamen bir felaket oldu. Oyuncularımız yaralandı. Conmebol'la konuşacağız” dedi. Buna rağmen CONMEBOL yönetimi karşılaşmasının oynanması kararını verdi.