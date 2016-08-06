Rio Olimpiyatları başladı



Rio 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları resmi açılışını Brezilya'nın geçici devlet başkan Michel Temer yaptı. Güney Amerika'da düzenlenen ilk Olimpiyat oyunlarının startı yerel saatle 23:27'de verildi.

4 saat süren tören sırasındaki gösterilerde Brezilya’daki yaşam tarzının yıllar içindeki gelişimi konu alındı. Gösterilerde yağmur ormanlarındaki yerlilerden başlayarak Brezilya'nın modernleşme hareketlerine yer verildi. Ayrıca son yıllardaki hızlı modernleşme yüzünden meydana gelen küresel ısınma sorunlarına da dikkat çekildi.

Açılış törenini dünya genelinde yaklaşık 3 milyar kişi izledi. Yaklaşık 78 bin kişinin tribünlerini doldurduğu ünlü Maracana Stadı'ndaki açılış töreninde sergilenen gösterilerde 35 binden fazla kişi görev yaptı. 12 samba okulunun dahil olduğu törende, yaklaşık 5 bin 500 kostüm kullanıldı.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türkiye'nin bayrağını milli güreşçi Rıza Kayaalp, Almanya'nın bayrağını ise dünyaca ünlü Alman masa tenisi şampiyonu Timo Boll taşıdı.

Almanya 423 sporcuyla Olimpiyatın ABD (549 sporcu) ve Brezilya (465 sporcu) ardından en kalabalık üçüncü kafileyi oluşturuyor.

Doping skandalı nedeniyle Rio Olimpiyatlarına katılan Rus kafilesi ise oldukça küçüldü. 387 Rus atletten sadece 274'ü müsabakalara katılıyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Olimpiyatlar için tüm Rus sporculara men cezasını uygulamayarak, şartlı katılım izni vermişti.

Olimpiyat meşalesini eski atlet Vanderlei Cordeiro De Lima yaktı. Brezilyalı efsane futbolcu Pele, fiziksel sorunları nedeniyle meşaleyi yakma görevini geri çevirmişti.

Temer'e ıslıklı protesto

Açılış töreni sırasında Brezilya'nın geçici devlet başkan Michel Temer ıslıklı protestoya maruz kaldı. Temer'in sözleri protesto nedeniyle neredeyse hiç anlaşılmadı. Temer stadyumun dışında da yoğun şekilde protesto edildi.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları 21 Ağustos'a kadar devam edecek. Müsabakalara 200'ün üzerinde ülkeden 11 binden fazla atlet katılıyor. Müsabakalara katılan 10 mülteci atlet için de ayrı bir takım kuruldu.