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Spor

Riekerink, Florya'da veda konuşması yaptı

Riekerink, Galatasaray'a 2 kupa kazandırmıştı

15 Şubat 2017 19:33

Galatasaray'dan gönderilen Jan Olde Riekerink, Florya'daki veda konuşmasında "Ben burada iyi işler başardığımızı düşünüyorum, güzel anılarımız başarılarımız oldu fakat bu uzun bir yolculuktur eğer bu yolda başarısızlıkla karşılaşırsanız bu yolculukta inmek zorunda kalırsınız ben de şimdi iniyorum." dedi.

Fanatik gazetesinden Metin Karabaş'ın haberine göre, "İşler iyi giderken her şey güzeldir. Kötü giderken ve başarısız giderken de ayrılıklar olur." Riekerink,  "Sizi tanıdığım için kendimi şanslı ve mutlu hissediyorum kendim ve ekibim adına herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Jan Olde RiekerinkFloryaveda

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