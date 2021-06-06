Rıdvan Dilmen, Ali Koç ile görüştü; Rafael Benitez açıklaması

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile adı anılan Rafael Benitez hakkında açıklamalarda bulundu. Dilmen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Rafael Benitez iddialarının doğru olmadığını söylediğini duyurdu.

Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası futbol takımının yönetiminin başına geçeceği iddia edilen Rıdvan Dilmen'den sürpriz bir paylaşım geldi. Fenerbahçe efsanesi Rıdvan Dilmen, Sarı Lacivertli ekip başkanı Ali Koç ile bir görüşme yaptığını belirterek ve Rafael Benitez iddiaları ile ilgili bir tweet attı.

Başkan Ali Koç'la Fenerbahçe’nin geleceğiyle ilgili bir sohbet gerçekleştirdiklerini ifade eden Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

''Bugün Sayın Ali Koç’la kahve içtik, Fenerbahçe’nin geleceğiyle ilgili bir gündem olmadı dostane bir sohbetti. Sadece her gün medyada gördüğüm “Benitez” isminin gündemde olup olmadığını sordum. Sayın Başkan’ın cevabı; “Ben de gazetede okudum :) gündemimizde yok!”