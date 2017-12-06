Reza Zarrab çapraz sorguda/EK

\"BEN İKİ ELİN PARMAKLARI OLARAK HESAPLAMIŞTIM\"

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 5 Aralık (DHA) - New York\'ta, ABD\'nin İran\'a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarından yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ile birlikte yargılandığı davada sanıklıktan \'tanık\' konumuna geçen işadamı Reza Zarrab\'ın, çapraz sorgulaması başladı.

Jürili yargılamanın başlamasının ve savcılığa verdiği ifadelerin ardından, Hakan Atilla\'nın avukatı Cathy Fleming, Reza Zarrab\'ı çapraz sorgulamaya aldı. Fleming, \'Ben Hakan Atilla\'nın avukatıyım, ekibimizle birlikte onu savunuyoruz. Siz Atilla\'nın avukatları ile görüşmeyi reddettiniz mi?\' diyerek, Zarrab\'a sorularını yöneltmeye başladı. Zarrab, bu soruyu \'Evet, Hakan Atilla\'nın avukatları ile bir araya gelmeyi reddettim\' diye yanıtladı. Zarrab, bunun nedeninin \'Hakan Atilla\'ya kızgınlığından kaynaklanıp kaynaklanmadığı\' sorusuna \'Tamamen doğru değil, ama bu avukatlarımın Atilla\'ya iletmesini istediğim şeylerden bir tanesidir\' karşılığını verdi. Zarrab, soru üzerine Atilla\'ya hiç bir zaman rüşvet vermediğini, Atilla\'nın da kendisinden hiç bir zaman rüşvet istemediğini doğruladı, \'Atilla\'nın kendisini, kendisinin de Atilla\'yı pek sevmediği\' sözlerini \'adil\' olarak değerlendirdi. Zarrab, \'Halkbank ve İran ticaretinde, Atilla\'nın sizin işlerinize taş koyduğunu söylediniz, doğru mu\' sözlerini \'Kesinlikle doğru\' diye yanıtladı ve kendisini Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan\'a şikayet ettiğini de doğruladı. Zarrab, Aslan ile bir çok kez buluşup görüştüğünü, telefon konuşması yaptığını ve sayfalarca yazışmaları olduğunu kabul etti. Atilla ile ise mesajlaşıp mesajlaşmadığını hatırlamadığını söyledi. Fleming\'in, \'Atilla ile bir elin parmakları kadar sayıda görüştünüz, doğru mu\' sorusuna \'Evet, doğru\' karşılığını veren Zarrab, \'yani 5 kez mi\' sorusuna da \'Ben iki elin parmakları olarak hesaplamıştım\' karşılığını verdi. Zarrab\'ın bu sözleri duruşma salonunda gülüşmelere yol açtı. Zarrab, daha sonra Atilla ile görüşmelerinin net sayısını hatırlayamadığını söyledi. Nakit ticareti, döviz işleri yaptığını söyleyen, İran ve Türkiye dışında da iş yaptığını ifade eden Zarrab\'a, Rusya ile ilgili olarak kara para aklama işleri yapıp yapmadığı soruldu. Zarrab bunun doğru olmadığını savundu. Zarrab, \'Şoförünüz Türkiye gümrüğünde, Rusya sınırında 150 milyon dolar nakit para ile durduruldu mu\' sorusuna \'Kesinlikle doğru değil\' karşılığını verdi.

\'TİCARET DAHİLİNDE BANA PARA YOLLAMIŞTIR\'

Zarrab, Babek Zencani ile iş yapıp yapmadığına ilişkin bir soruyu \'Ticaret dahilinde bana para yollamıştır\' diye yanıtladı, ancak Zencani\'nın paralarını kendi hesaplarında tuttuğunu kabul etmedi. Gana\'dan uçakla getirilen 1.5 ton altını Zencani\'nın kendisine sattığını söyleyen Zarrab, \'Bana satışı için Gana\'dan 1.5 ton altın gönderdiği doğrudur\' dedi. İran ile yasal sorunlar yaşayıp yaşamadığı sorulan Zarrab, şu an itibariyle İran\'a gitmesinin yasal sorunlar çıkaracağının farkında olduğunu söyledi. Zarrab, \'İran\'a gitmekteki endişeniz Zencani ile ilişkileriniz nedeniyle mi?\' sorusuna \'Benim İran\'a gidip gitmemem Zencani ile ilgili değil\' yanıtını verdi.

\"METROPOLİTAN CEZAEVİ\'NİN HAKKINI YEMEMEK LAZIM\"

\'Suçu kabullenip\' sorumluluğu üstlenmenin hapisten çıkmanın en hızlı yolu\' sözlerinin kendisine ait olduğunu kabul eden Zarrab, başsavcılık ile işbirliğine başladığından bu yana yaşam standartlarının yükselip yükselmediği sorusuna \'ne demek istiyorsunuz anlamadım\' yanıtı verdi. Fleming\'in \'Artık Brooklyn Metropolitan Cezaevi\'nde değilsiniz. Metropolitan cezaevi çok rahatsız değil miydi?\' diye soran Fleming\'e, \'Çok da kötü değil, brooklyn Metropolitan Cezaevi\'nin hakkını yememek lazım\' karşılığını verdi. Zarrab cezaevinde, belirli saatlerde mahkum üniforması giymek, kilitli kapılar arkasında kalmak zorunda olduğunu kabul etti. \'Ne vermek zorundalarsa onu yemek zorunda değil misiniz?\' sorusuna da itiraz ederek \'Hayır, bazen kendimiz de pişirebiliyorduk\' dedi. Tutuklandığından bu yana hapisten çıkmaya çalıştığını doğrulayan Zarrab, bunun için kefaletle serbest kalma girişiminde bulunduğunu ancak kabul edilmediğini ifade etti. Zarrab, bir soru üzerine avukatlarının davanın sona ermesinden sonra kefaletle serbest bırakılma konusunu yeniden gündeme getirebileceklerini ancak bu konuda kimsenin kendisine bir söz vermediğini söyledi. Zarrab, savcılıkla işbirliği yapması karşılığında Atilla da olmak üzere bazı kişiler için savcılığın işine yarayacak bilgileri kendileri ile paylaşmak üzere anlaşma yaptığını kabul etti. Zarrab, \'Atilla ve başkalarının soruşturulması ve kovuşturulmasında önemli ve fayda sağlayacak sözü verdiniz mi?\' sorusunu \'Bilgi vereceğim, doğrudur\' diye yanıtladı.

