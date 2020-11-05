Reynmen'e 2 milyonluk dava açıldı

Organizasyon şirketi Riba Events’in sahibi Rıza Cerit, Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş’a 2 milyon TL'lik dava açtı.

Rıza Cerit, Aktaş ile 10 konserlik turnede sahne alması için 500 bin Euro’ya anlaştı, ancak Koronavirüs salgını sebebiyle organizasyonları iptal edilince parasını geri istedi.



İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde, Avrupa’da gerçekleşecek turne için Cerit ile Reynmen arasında 23 Eylül 2019’da sözleşme imzalandığı belirtildi.

Dilekçede, “Riba Events, konserler için Reynmen’e 500 bin Euro ödeme konusunda anlaşmıştır. Konser öncesi Reynmen’e 200 bin Euro ödeme yapılmıştır. Ancak salgın nedeniyle 11 Mart’ta dünya çapında sokağa çıkma yasakları gelmiştir. Kalabalık organizasyonlar iptal edildiği için şirket, Reynmen’e ödediği 200 bin Euro’yu defalarca sözlü olarak geri istemiştir. 200 bin Euro’nun iadesini istiyoruz" denildi.