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Dünya
Deutsche Welle

Reuters: Erdoğan-AB görüşmesi olumlu geçti

Reuters haber ajansının edindiği bilgilere göre Erdoğan’ın Brüksel'de geçen hafta AB liderleriyle yaptığı görüşme olumlu geçti, ancak yeni bir gelişme yok.

30 Mayıs 2017 12:37

Reuters'a konuşan Brüksel'deki Avrupalı yetkililer, geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında gerçekleşen görüşmenin olumlu geçtiğini, ancak yeni bir anlaşmaya varılmadığını aktardı.

"Kesinlikle düşmanca bir görüşme değildi” diyen AB kaynakları, görüşmeyi "olumlu ve yapıcı” olarak değerlendirdi. Görüşmede her iki tarafın da bilinen duruşlarını tekrar ettiklerini ifade eden Avrupalı kaynaklar, AB'nin Türkiye'yle daha fazla işbirliği yapmak dışında fazla bir seçeneğinin olmadığını da söyledi.

Erdoğan, NATO zirvesi için geçen hafta içerisinde gittiği Brüksel'de ilk önce Tusk ve Juncker, ardından da Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ile görüşmelerde bulunmuştu. Görüşmeler sonrasında Türk basını, Erdoğan'ın Türkiye'nin üyelik sürecine ilişkin AB'den 12 aylık takvim aldığını ve Türkiye'nin de bu takvim üzerine bir çalışma yapacağını söylediğini bildirmişti.

Brüksel'den konuşan AB kaynakları, bu açıklamayı ihtiyatla karşıladıklarını ve AB'nin Türkiye'ye kesin bir tarih vermediğini ifade etti.

AB'nin Türkiye'yle bu yıl içerisinde orta ve yüksek seviyeli görüşmeler yapmayı hedeflediğini belirten kaynaklar, Türkiye-AB ilişkilerinde herhangi bir iyileşmenin ancak Türkiye'nin iki taraf arasında anlaşmazlık yaratan konulardan bazılarını çözmeye başlamasıyla olacağını da aktardı.

İhtilaflı konular arasında Türkiye'nin terörle mücadele kanunun değiştirilmesi, basın ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasının kaldırılması ve insan hakları ihlallerinin yapılmaması yer alıyor.

Reuters/DÇ/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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