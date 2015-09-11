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Resident Evil setinde kaza, dublör Olivia Jackson komada

Doktorlar ünlü dublörün durumunun ciddi olduğunu söyledi

11 Eylül 2015 21:25

Çekimleri İngiltere 'de gerçekleşen Resident Evil: The Final Chapter filminin aksiyon sahnelerinin çekimi sırasında Büyük Britanyalı dublör Olivia Jackson kritik bir kaza geçirdi. Doktorlar durumunun ciddi olduğunu söyleseler de, yakınları umudunu sürdürüyor.

Radikal'den Yiğitcan Erdoğan'ın haberine göre, Motosiklet üzerinde yüksek hızda hareket eden ve hiçbir güvenlik giysisi de giymeyen Jackson, kamerayı çalıştıran metal mekanik kolla çarpıştı. Mekanizmanın normalde kamerayı Jackson'ın içinde bulunduğu sahneden yukarıya çekmesi gerekiyordu, fakat yaşanan bir problem sonucu mekanik kol Jackson'ın istikametinden çekilemedi.

Daha önce Star Wars: The Force Awakens ve Mad Max: Fury Road gibi filmlerde de dublörlük yapmış olan Olivia Jackson şu an komada. 

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