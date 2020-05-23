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Ekonomi

Renault iflasın eşiğinde

Fransa Ekonomi Bakanı, otomotiv devinin 5 milyar Euro mali destek talebinde bulunduğunu söyledi

23 Mayıs 2020 20:14

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Renault'nun Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ciddi finansal sorunlar yaşadığını ve otomotiv devinin acil yardım almaması halinde batabileceğini söyledi.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Cuma günü yaptığı açıklamada, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ciddi finansal sorunlar yaşayan Renault'nun yardım almadığı taktirde batabileceğini söyledi.

Le Maire, Europe 1 radyosuna Renault hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomi Bakanı, Flins bölgesindeki Renault tesisinin kapatılamayacağını ve şirketin işi mümkün olduğunca ayakta tutmaya çalışması gerektiğini dile getirdi.

"Acilen harekete geçilmeli"

Acil şekilde harekete geçilmesi gerektiğini ifade eden Le Maire, her şeye rağmen yönetim kurulu başkanı Jean-Dominique Senard'ın yeni bir strateji geliştirmeye çalıştığını ve Fransız hükûmetinin tam desteğini arkasına aldığını belirtti.

Deneyimli siyasetçi ayrıca Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada Renault'nun krizi atlatmak için 5 milyar Euro mali destek talebinde bulunduğunu ancak otomotiv devinin bu başvurusunun henüz onaylanmadığını söyledi.

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