Renault iflasın eşiğinde

Le Maire, Europe 1 radyosuna Renault hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomi Bakanı, Flins bölgesindeki Renault tesisinin kapatılamayacağını ve şirketin işi mümkün olduğunca ayakta tutmaya çalışması gerektiğini dile getirdi.

"Acilen harekete geçilmeli"

Acil şekilde harekete geçilmesi gerektiğini ifade eden Le Maire, her şeye rağmen yönetim kurulu başkanı Jean-Dominique Senard'ın yeni bir strateji geliştirmeye çalıştığını ve Fransız hükûmetinin tam desteğini arkasına aldığını belirtti.

Deneyimli siyasetçi ayrıca Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada Renault'nun krizi atlatmak için 5 milyar Euro mali destek talebinde bulunduğunu ancak otomotiv devinin bu başvurusunun henüz onaylanmadığını söyledi.