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Ekonomi
Deutsche Welle

Renault 15 bin aracı geri çağıracak

Renault, Fransa'da henüz piyasaya sürülmemiş olan 15 bin aracın emisyon kontrollerini yapmak için otomobilleri geri çağırmaya hazırlanıyor.

19 Ocak 2016 16:29


Fransa Çevre Bakanı Segolene Royal, RTL radyo kanalında yaptığı açıklamada, Renault'nun henüz satışa çıkmamış 15 bin aracı egzoz emisyon değerlerin kontrol etmek üzere geri çağıracağını açıkladı. Renault'un işbirliği yapmaya yanaştığını ifade eden Royal, "Yapılan testler yeterli değildi, testlerin gerçek sürüş koşulları altında yapılması gerekiyor" dedi. Royal, "15 bin aracın filtreleme sistemini kontrol edecekler. Bu testi yapmak sadece yarım günlerini alacak. Sonuçlarını da acilen bizimle paylaşacaklar” dedi.

Renault’nun satış direktörü Thierry Koskas ise araçların testlerinde bir sorun olmadığını, araçların yollara çıkabilmek için gerekli olan kriterleri yerine getirdiğini savundu.

İncelemeler sürüyor

Fransa, Alman Volkswagen'e ait araçlardaki emisyon skandalının ortaya çıkmasının ardından farklı markalardan 100 aracın emisyon testinden geçirilmesi talimatı vermişti. İncelemeler hala devam ediyor. Royal, otomobillerin bir kısmının yasalarda öngörülen emisyon limitini aştığını açıklamıştı. Royal, bu şirketlerin yöneticilerinin kendisinin öncülüğünde kurulan bir komisyonda açıklama yapacaklarını belirterek, "Havayı kirletmeye bir son verilmesi önemli" dedi.

"Les Echos" ekonomi gazetesinin haberine göre, emisyon değerleri sınırı aşan otomobiller arasında Opel de bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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