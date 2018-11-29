Rektör Budak basketbolcu oldu

İZMİR, (DHA)

EGE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, lisanslı basketbolcu olup çıktığı ilk maçta yıldızlaştı. Ege Üniversitesi, İzmir Büyük Erkekler Basketbol Ligi\'ndeki maçta Mavi Ege Spor Kulübü\'nü 76-45 mağlup ederken salonun yıldızı Rektör Necdet Budak oldu. Basketbol lisansı çıkartarak karşılaşmada forma giyen Budak, 14 sayı ve 12 asistlik performansıyla galibiyete büyük katkı yaptı.

Budak\'ın rektörlüğe gelmesinin ardından Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde büyük erkekler basketbol takımı da oluşturuldu.

\"Bir üniversite rektörünün üniversite takımında yer alarak amatör kümedeki maçlarda sahaya çıkmasının gençlerimize örnek olmak adına önemli olduğunu düşünüyorum\" diyen Prof Dr Budak, \"Biz de bu davranışımızla tarihe not düştüğümüze inanıyorum\" dedi.

Öğrencilerin eğer spora yeteneği varsa mezun olduktan sonra profesyonel sporcu olarak yoluna devam etmesini istediklerini belirten Budak, \"Bu çalışmalar Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde diğer üniversitelerde ve hatta lise ve ortaöğretim düzeyinde yürütülüyor. Öğrencilerimize, birlikte oynama fırsatını bana verdikleri için teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.

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