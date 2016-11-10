Rekabet uğruna çevrecilik

Almanya'nın 2050 iklim koruma programının giriş bölümünde ‘Federal Hükümetin Almanya'nın ekonomik rekabet gücünü korumasına dikkat edeceği' belirtiliyor. Karbondioksit emisyonunun üst sınırıyla ilgili olarak Ekonomi, Ulaştırma, Tarım ve Çevre bakanlıkları arasında aylar süren görüşmelerde sanayi ve tarım sektörlerinin emisyon sınırı üzerinde mutabakat sağlanamadı.

İklim değişikliğinin frenlenmesinin kaçınılmaz olduğunu bilen özel şirketler ise iddialı çevre programının sunduğu fırsatı değerlendirmek üzere kolları sıvadılar. İklimi koruma programına destek veren şirketler arasında Almanya'nın sanayi devlerinden başka Berlin'deki bir dondurma fabrikasına benzer küçük ve orta ölçekli işletmeler de bulunuyor.

Güneş panelleri altında dondurma vakti

‘Florida-Eis' markasını üreten Berlin'deki şirket el işine ağırlık verdiği ve alerjisi olanlara glütensiz dondurma ürettiği için mamullerini pahalıya satıyor. İşletmeci Olaf Höhn hem branşının dünyadaki en iyileri ve ‘Möwenpick' ya da ‘Häagen Dazs' gibi devlerle boy ölçüşeceklerini, hem de iklimin korunmasına katkıda bulunacaklarını söylüyor. Alman işadamı iklimin korunmasına katkısından dolayı Çevre Bakanlığı tarafından ödüllendirilmişti.

Höhn fabrikasını projelendirirken çevreyle uyumlu teknolojiye, enerjiden optimal verim almaya, güneş ve rüzgârdan enerji üretmeye, gürültü kirliliğini azaltmaya ve çalışanlarına modern işyerleri sunmaya öncelik vermişti. 4 bin metrekare genişliğindeki üretim tesisinin çatısına güneş panelleri yerleştirdi. Fabrikada kullanılan elektrik kendi rüzgâr türbini ve sıkıştırılmış talaş fırınının ısısıyla elde ediliyor. Soğutucu gaz olarak propan gazı kullanılıyor. Ürünün dondurulmasında elektrik yerine doğal bir gaz olan nitrojen şoku uygulanıyor. 66 yaşında olan Berlinli işadamı 82 yaşına kadar çalışacağını ve bu süre zarfında daha birçok ‘sürdürülebilirlik' fikrini uygulamaya koyacaklarını söylüyor.

IKEA yeşilleniyor

Almanya'daki İKEA mağazalarında her yıl 100 milyon müşteri 4,4 milyar Euro'luk alışveriş yapıyor. Şirketin sattığı ucuz ürünlerin toplu üretimi önemli bir sorun. Ahşap malzemenin koruma altındaki ağaçlardan elde edilmesi, çocuk işçiliği, düşük ücretler ve IKEA yastıklarındaki tüylerin canlı kazlar yolunarak elde edilmesi gibi konular medyaya sık sık konu oluyor.

İsveç şirketi eleştirilere son verdirebilmek ve imajını düzeltmek için kendine çevreci bir görünüm kazandırmaya çalışıyor. IKEA 224 rüzgâr türbini ve 700 bin solar modülüyle 2020 yılına kadar satış mağazalarında sarf edilenden fazla elektrik üretmeye kararlı. Bir yıldır aydınlatma bölümünde sadece LED ampulleri satan IKEA'nın yönetim kurulu başkanı Peter Agnefjäll şirketin daha da büyürken, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumlu etkisini de arttıracağını söylüyor. Şirket yeni şubelerinin otoparklarını küçültüp yeşil alanlarını genişletiyor. 100 milyon Euro'ya inşa edilmekte olan Almanya'nın Kaarst kentindeki IKEA mağazasının çevresi meyve ağaçları, çiçek bahçeleri ve kuş yuvalarıyla donatılacak.

Alışveriş sırasında müşteriler elektrikli otomobil ve bisikletlerini otoparkta şarj edebilecek, kafeteryanın çatısı yeşillendirilecek, tuvaletlerde yağmur suyu kullanılacak, elektriği de güneş ve termik pompa tekniğiyle çalışan enerji santralinden sağlanacak. Mağaza personeline enerji tasarrufu karşılığında ödenecek yıllık 500 bin Euro'luk prim sürdürülebilir teknolojilerin geliştirilmesine harcanacak.

Sürdürülebilirliğin yaratıcılığı

Erlangen'deki Luise oteli de çevre ve iklimi koruma yarışına katılıyor. Otel müşterilerinin yanı sıra kuş, kirpi ve böceklere de barınma imkânı sunuyor. Çepeçevre yeşillendirilmiş olması havanın kalitesini arttırıyor. Otelci Klaus Förtsch 25 yıldır oğlu Ben ile birlikte iklim koruma, enerji verimliliğini arttırma ve doğayı koruma alanlarındaki her türlü yeniliği uyguluyor.

Luise otelin sıfır emisyonla hizmet veriyor. Enerji su, güneş ve merkezi ısıtmadan elde ediliyor. Tuvaletlerde otelin sarnıcından alınan yağmur suyu kullanılıyor. Otelci Förtsch doğal bir çevrede yetişmiş olmasının süreklilik bilincini arttırdığını ve enerji dönüşümünün sunduğu teknolojik imkânların yeterince kullanılmamasından üzüntü duyduğunu söylüyor.

Förtsch geceleme başına düşen enerji sarfiyatını 10,31 kilo karbondioksite düşürmüş. Bu miktarı Panama'da diktikleri 9 bin 500 ağaçla dengelediklerini anlatıyor. Geceleme başına düşen emisyon miktarı 3 yıldızlı oteller ortalamasının üçte birini ancak buluyor.

Trenle Erlangen'e gelen müşteriler otelin elektrikli otomobiliyle gardan alınıyor. Elektrikli otomobiller otelin otoparkında ücretsiz şarj edilebiliyor. Sürdürülebilirlik otelin mutfağında da temel ilke sayılıyor. Müşterilere sadece otelin en yakın çevresinde yetişen ürünlerden hazırlanmış yemekler sunuluyor. Otelin inşasında kullanılan malzemelerin tümü organik maddelerden ya da geri kazanılmış sentetikten oluşuyor.

Arılar için yapı malzemeleri marketi

İklimi ve çevreyi koruma seferberliğine katılan işletmelerin sayısı sürekli artıyor. Çevre kirliliği ve atmosferin ısınması en yararlı hayvan türleri arasında yer alan arıları tehdit ediyor. Yapı malzemeleri satan Knauber marketi tür zenginliğini korumak amacıyla arıcıları destekliyor ve müşterilerine arılar ve arıcılık hakkında bilgi vermek üzere yılda bir kez marketlerinde ‘arıcılık' günleri düzenliyor.

Knauber elektriğini fosil enerji hammaddelerinden sağlıyor. Bu sayede beldedeki istihdamın korunmasına katkıda bulunduklarını söyleyen şirket sözcüsü Philipp Lösche emisyon bilançosunu dengelemek için, sattıkları fosil enerji hammaddelerine yaptıkları cüzi zamdan ele edilen parayla Çin, Honduras, Endonezya ve Filipinlerdeki yenilenebilir enerji projelerini finanse ettiklerini anlatıyor. Yapı malzemeleri satan Knauber danışmanlık şirketlerinin yardımıyla kalorifer yakıtı sarfiyatını azalttığı gibi şubelerindeki geri kazanım uygulaması sayesinde karbon emisyonunu da yılda 10 ton azaltmayı başarmış.

© Deutsche Welle Türkçe

Karin Jäger