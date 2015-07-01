Referandum öncesi müzakere yok

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Alman Meclisi'nde yaptığı açıklamada, pazar günü

planlanan referandum öncesi müzakere yapılmayacağını belirtti. Merkel, “Müzakere kapısı

her

zaman açıktı ve yine açık. Ancak referandum öncesi yeni bir yardım programı konusunda görüşme

yapamayız. Bunun için Federal Meclis'in yetkisi gerekli“ dedi. Merkel, "İyi bir Avrupalı, her ne

pahasına olursa olsun çözüm arayan Avrupalı değildir" dedi.

Devlet iflasının felaket boyutunca sonuçlarından korkmadığını söyleyen Merkel, “Avrupa

güçlü. Beş

yıl öncesinden çok daha güçlü“ şeklinde konuştu.

Merkel, Yunanistan'ın ortaklarıyla görüşmeyi tek taraflı sonlandırdığını ve yükümlülüklerini yerine

getirmediğini söyledi.

Yunan halkına da seslenen Merkel, “Gururlu bir halksınız ve önünüzde başa çıkmanız gereken çok

zorlu günler var“ dedi. Referandumun Yunanistan'ın yasal hakkı olduğunu belirten Merkel, diğer 18

Euro Bölgesi ülkesinin de tutumunu belirlemek için böyle bir hakka sahip olduğunu vurguladı.

“Güven yok edildi”

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble ise Atina'nın güveni

yok ettiğini belirtti. Schäuble çözüm

için kreditörlerle Atina yönetimi arasnda yeniden güvenin tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

Şu anda bir yol bulmanın çok zor olduğunu kaydeden Schäuble, “Güven ve bağlılık bir önkoşuldur“

ifadelerini kullandı.

