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Dünya
Deutsche Welle

Referandum öncesi müzakere yok

Merkel, referandum öncesi yeni yardım programı görüşülmeyeceğini açıkladı. Başbakan Merkel, Yunanistan krizinin kötü sonuçlara sebep olmasından ise korkmadığını söyledi.

01 Temmuz 2015 20:35

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Alman Meclisi'nde yaptığı açıklamada, pazar günü
planlanan referandum öncesi müzakere yapılmayacağını belirtti. Merkel, “Müzakere kapısı
her
zaman açıktı ve yine açık. Ancak referandum öncesi yeni bir yardım programı konusunda görüşme
yapamayız. Bunun için Federal Meclis'in yetkisi gerekli“ dedi. Merkel, "İyi bir Avrupalı, her ne
pahasına olursa olsun çözüm arayan Avrupalı değildir" dedi.

Devlet iflasının felaket boyutunca sonuçlarından korkmadığını söyleyen Merkel, “Avrupa
güçlü. Beş
yıl öncesinden çok daha güçlü“ şeklinde konuştu.

Merkel, Yunanistan'ın ortaklarıyla görüşmeyi tek taraflı sonlandırdığını ve yükümlülüklerini yerine
getirmediğini söyledi.

Yunan halkına da seslenen Merkel, “Gururlu bir halksınız ve önünüzde başa çıkmanız gereken çok
zorlu günler var“ dedi. Referandumun Yunanistan'ın yasal hakkı olduğunu belirten Merkel, diğer 18
Euro Bölgesi ülkesinin de tutumunu belirlemek için böyle bir hakka sahip olduğunu vurguladı.

“Güven yok edildi”

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble ise Atina'nın güveni
yok ettiğini belirtti. Schäuble çözüm
için kreditörlerle Atina yönetimi arasnda yeniden güvenin tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

Şu anda bir yol bulmanın çok zor olduğunu kaydeden Schäuble, “Güven ve bağlılık bir önkoşuldur“
ifadelerini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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