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Deutsche Welle

Referandum öncesi gerginlik

Kırım’daki referandum öncesi ABD ve AB, Rusya’ya yönelik tutumunu sertleştirdi. Ukrayna ise ülkenin doğusunda artan şiddet olaylarından ‘Kremlin ajanlarını’ sorumlu tuttu.

15 Mart 2014 15:59


Kırım'ın statüsüyle ilgili 16 Mart'ta yapılacak referandum öncesi Batı, Moskova'ya karşı tutumunu daha da sertleştirdi. BM Güvelik Konseyi'nin cumartesi günü özel bir oturum için toplanması bekleniyor. ABD ise uluslararası toplumdan referandum sonucunu tanımamasını talep eden bir karar tasarısı hazırladı. Ancak bir karar çıkmasına olası gözüyle bakılmıyor çünkü Rusya veto hakkını kullanarak tasarıyı engelleyebilir.

Beyaz Saray, referandum planlandığı gibi gerçekleşirse, yeni yaptırım kararları alınacağını açıkladı. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ise gelecek hafta eski Sovyet ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmek üzere Doğu Avrupa'yı ziyaret edecek. Görüşmelerin gündeminin ”Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün desteklenmesi yönündeki adımlar olacağı“ belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikalıların Rusya'ya yapacakları seyahatler konusunda da uyarıda bulundu.

AB dışişleri bakanları ise pazartesi günü Brüksel'de bir araya gelerek Rusya'ya yönelik yeni yaptırım konusunu ele alacak. Rus yönetiminden bazı kişilerin hesaplarının dondurulması ve AB'ye seyahat yasağı getirilmesi gündemde.

Avrupa Konseyi de Ukrayna'ya destek açıklamasında bulundu. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi oturumunda Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması gerektiği dile getirildi. dpa haber ajansına göre, Avrupa Konseyi'nin anayasa konularıyla ilgili uzmanlar kurulu Venedik Komisyonu Kırım‘daki referandumun yasa dışı olduğu sonucuna vardı.

Öte yandan, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Kharkiv'de, hükümet ile Rusya yanlısı göstericiler arasında çıkan çatışmada en az 2 kişi hayatını kaybetti. 10'a yakın kişi ise yaralandı.

Çurkinov Moskova'yı suçladı

Perşembe günü de Donetsk kentinde Rusya yanlısı gruplarla Kiev yanlısı göstericiler arasında çıkan çatışmada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayda 16 kişi yaralanmıştı.

Ukrayna'nın geçici devlet başkanı Aleksander Çurkinov, Ukrayna'nın doğusunda artan şiddetten Moskova'yı sorumlu tuttu. Çurkinov, “Ukrayna'nın doğusunda kitle gösterileri kimin organize ettiğini biliyorsunuz. Bunları organize eden ve maddi olarak destekleyen, ,insanların öldürülmesine yol açan Kremlin ajanlarıdır” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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