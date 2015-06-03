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Dünya
Deutsche Welle

Reddi hakime ret

Darmstadt Eyalet Mahkemesi'nde görülen Tuğçe Albayrak'ın öldürülmesi davasında, sanık avukatının yaptığı reddi hakim talebi geri çevrildi.

03 Haziran 2015 18:34


Tuğçe Albayrak'ın katil zanlısı Sanel M.'nin (18) avukatları tarafından davanın 7'nci duruşmasında mahkeme başkanı hakim Jens Aßling hakkında "önyargılı ve taraflı davrandığı" gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulunulmuştu.

Bugün yapılan duruşmada Tuğçe Albayrak'ın ölüm nedeni konusunda bilirkişinin görüşü dinlenecek.

Tuğçe Albayrak davasında kararın 16 Haziran'da verilmesi bekleniyor. Darmstadt Eyalet Mahkemesi'nde görüşülen davada, katil zanlısı Sanel M. (18) yaralamaya bağlı olarak ölüme sebebiyet verme suçuyla yargılanıyor.

Tuğçe Albayrak, 15 Kasım 2014 tarihinde bir restoranda tacize uğrayan iki kıza yardım etmek isteyince, Sanel M. ile aralarında tartışma çıkmış ve Sanel M. Tuğçe'ye yumruk atınca, genç kız yere düşerek başını çarparak komaya girmişti.

Ailenin isteği üzerine Tuğçe'yi hayatta tutan makinaların fişi 22'nci doğum günü olan 28 Kasım'da çekilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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