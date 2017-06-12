Red Kid 70 yaşında

Ünlü çizgi roman kahramanı Red Kid, bugün yayınlanmasının 70. yıl dönümünü kutluyor.

Belçikalı sanatçı Maurice de Bevere tarafından özgün adıyla Lucky Luke, ilk kez 12 Haziran 1947 yılında Spirou adlı haftalık Fransız mizah dergisinde yayınlandı.

Lucky Luke, Türkiye’de bilinen adıyla Red Kit, ona yardım eden sadık dostu Düldül ile (orijinal adı ile Jolly Jumper) Vahşi Batıyı gezen yalnız bir kovboyun maceralarını anlatıyor. İyiliğin sembolü olan Red Kit, çoğu bölümde ortaya çıkan Dalton Kardeşler’i yakalayarak adalete teslim ediyordu. Gölgesinden bile daha hızlı silah çeken Red Kid’in peşinden ayrılmayan saf köpeği Rintintin, Kalamiti Jane, Billy Kid ve Akbaba ise çizgi seride akılda kalan diğer önemli karakterler…

Daha sonra televizyon ve sinemaya da uyarlanan Red Kid Türkiye’de ilk defa 1956 yılında Turhan Selçuk’un çıkarttığı Dolmuş adlı mizah dergisinde yayınlandı.

Orijinali hali renkli olan Red Kit (Lucky Luke) telif hakkı ödenmediği için ancak kopyalanarak ve siyah beyaz çizgilerle, aslına sadık olmayan bir biçimde yayımlanabiliyordu. Kopyalama orijinal baskının üzerine aydınger kağıdı koyularak yapılıyordu.

Lucky Luke, Türkiye’de Red Kit isminin verilmesinin hikâyesi şöyle:

Ferdi Sayışman’ın, daha sonra isim babası olacağı Red Kit ile tanışması 1954-56 arasında rastlıyor. “O zaman Lucky Luke’un maceraları Fransız Spirou dergisinde çıkıyordu. Burada da yayınlamaya karar verince, Türkçe ne isim koyalım, diye düşünmeye başladık. Bir arkadaşın çıkarmak istediği Red Rider (Kızıl Sürücü) diye bir dergi vardı. Ben de Bil Kit diye başka bir derginin kopyasını yapıyordum. ‘Red’ kısmını Red Rider’dan ‘Kit’ kısmını da Bil Kit’ten aldık ve ortaya Red Kit ismi çıktı.”