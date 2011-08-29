'Recep evlenme teklif etmedi'

T24- Sevgilisi Recep Ç.’nin annesini öldürmesinin şokunu yaşayan Shannon Graham sessizliğini bozdu: “Neden öldürdü aklım almıyor, bana evlenme teklif ettiği yalan.”



İzmir’de garson sevgilisi Recep Ç.’nin (17), annesi Marian Graham’la arkadaşı Cathy Dinsmore’ı bıçaklayarak öldürmesinden sonra Kuzey İrlanda’ya dönen Shannon Graham (15), olaydan iki hafta sonra ilk kez Mail On Sunday Gazetesi’ne konuştu.



Büyük üzüntü yaşayan Shannon, Recep’in polise verdiği “Shannon’la evlenmeme izin vermediği için annesini öldürdüm” ifadesini “İlk kez gazetelerden öğrendim. Bana evlenme teklif etmedi, anneme de böyle bir şey sormadı” diyerek yalanladı.



‘Alex’ ismiyle hitap ettiği Recep’in neden cinayet işlediğini anlam veremediğini anlatan Graham, “Alex’le konuşmak istedim ama polis izin vermedi. Neden öldürdü bilmiyorum, onun yaptığını duyduğum zaman inanamadım. Niçin olanlarla ilgili yüzüme baka baka yalan söyledi” dedi.





Annemi ‘anne’ diye çağırırdı





Recep Ç.’yi 4 yıldan beri tanıdığını, annesiyle de çok iyi anlaştığını söyleyen Graham ilişkileri hakkında da konuştu: “Dokuz yıldır Türkiye’ye gidiyorum. Orada ikinci bir hayatım vardı. Alex’le ilk kez dört yıl önce karşılaştım. O zaman küçüğüm diye annem izin vermemişti. Bir buçuk yıldan fazladır onla çıkıyordum. Alex’le annem iyi anlaşırdı. Annemi ‘anne’ diye çağırırdı. Yanağından öper, ‘İyi geceler anne’ derdi. O ilk gerçek erkek arkadaşımdı."





