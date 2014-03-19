Real Madrid ve Chelsea çeyrek finalde



UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen iki takım daha belli oldu. Alman temsilcisi Schalke, 6-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Real Madrid’e konuk oldu. Mavi-beyazlılar bu kez daha dirençli bir görüntü çizdiği rakibine ‘sadece’ 3-1 yenildi. Bu skor İspanyol ekibi Real Madrid’i beklendiği gibi çeyrek finale yükseltti.

65 bin kişinin izlediği Santiago Bernabeu’daki maça Madrid ekibi atak, Schalke ise savunma ağırlıklı başladı. Gelecek pazar Barcelona ile ligde oynayacakları “El Clasico”yu düşünen Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, maça yedek ağırlıklı bir kadro ile başladı. Ancak Jese’nin sakatlanmasıyla henüz 8’nci dakikada mecburi bir değişikliğe gitti ve maça Gareth Bale dahil oldu.

Galli yıldız iki golün asistini yaparken Real Madrid’in gollerini Cristiano Ronaldo (21./74.) ve Alvaro Morata (75.) kaydetti. Portekizli süper yıldız Ronaldo bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde attığı gol sayısını 13’e yükselterek gol krallığı yarışında ilk sıradaki yerini korudu. Schalke’nin tek sayısını 31’inci dakikada Tim Hoogland attı.

Maçtan sonra takımına moral vermeye çalışan teknik direktör Jens Keller “Bu kez onurumuzla mücadele ettik. İyi oynadık ve kolay teslim olmadık” dedi.

Galatasaray'dan buraya kadar

Şampiyonlar Ligi’ndeki tek Türk temsilcisi Galatasaray da Avrupa macerasını noktaladı. 1-1’in rövanşında İngiliz temsilcisi Chelsea’ye konuk olan sarı-kırmızılılar rakibine 2-0 mağlup oldu.

38 bin kişinin izlediği Stamford Bridge’deki maçı hızlı başlayan “Maviler” henüz 4’üncü dakikada Samuel Eto’o ile öne geçti. İlk yarının bitimine kısa süre kala kornerden gelen topu yakın mesafeden ağlara gönderen Gary Cahill (42.) maçın 2-0’lık skorunu belirleyen isim oldu.

Galatasaray 90 dakika boyunca rakibi karşısında etkisiz kaldı. 2004 ile 2012 yılları arasında formasını giydiği Chelsea taraftarlarından maç öncesi büyük ilgi gören Didier Drogba, kötü futboluyla takımına ayak uydurdu.

Galatasaray teknik direktörü Roberto Mancini, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, Chelsea karşısında kötü bir futbol ortaya koyduklarını belirterek, "Didier de iyi oynamadı, gol atma şansı olmadı. Şansınız yoksa zordur. Maçla ilgili bir şey söylemek zor çünkü iyi oynamadığımız için hayal kırıklığına uğradım ve üzgünüm" dedi.

Bayern’in ardından Dortmund

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son iki çeyrek finalist bu akşamki karşılaşmalarla belli olacak. İkinci tur rövanş mücalelerinden ilk Alman temsilcisi Borussia Dortmund ile Rus ekibi Zenit arasında oynanacak. Sarı-siyahlılar maça üç hafta önce deplasmanda aldıkları 4-2’lik galibiyetin avantajıyla çıkacak.

Borussia Dortmund, Bayern Münih'ten sonra Almanya’nın son sekizdeki ikinci temsilcisi olmaya çok yakın. Ancak takımın golcü oyuncusu Robert Lewandowski, hafta sonunda Bundesliga mücadelesinde Mönchengladbach maçını kaybetmeleri nedeniyle temkinli. Polonyalı yıldız “Henüz çeyrek finalde değiliz. Gladbach maçındaki gibi oynarsak sonuç belli olmaz. O yüzden dikkatli olmalıyız” diyor. Teknik direktör Jürgen Klopp sakatlığı devam eden Marco Reus’a Zenit karşısında yer vermeyecek.

Dortmund’taki Signal Iduna Park’ta TSİ 21:45’te başlayacak olan maçı İspanyol hakem Undiano Mallenco yönetecek.

Günün diğer maçı İngiliz temsilcisi Manchester United ile Yunan ekibi Olympiakos arasında oynanacak. Olympiakos Old Trafford'daki zorlu mücadeleye sahasındaki ilk maçta aldığı 2-0'lık galibiyetin avantajla çıkacak. Hollandalı Björn Kuipers'in düdük çalacağı maçın başlama saati TSİ 21:45.

Deutsche Welle Türkçe

Derleyen: Ufuk Çakır (SID, dpa, DW, AA)

Editör: Ahmet Günaltay