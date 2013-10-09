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Spor

'Real Madrid borç batağında'

Real Madrid, Mesut Özil ve Higuain gelecek sezonki muhasebe hesaplarını örtmek için maddi endişeler yüzünden satmış

09 Ekim 2013 10:22

Dünyanın en fazla gelir elde eden kulübü Real Madrid'in borcunun, Kulüp Başkanı Florentino Perez'in açıkladığı gibi 90 milyon değil, 541 milyon Euro olduğu iddia edildi.

İddianın sahibi, kulüp çevresinde belli bir etkisi olan Madridlilik Değerleri Derneği Başkanı Carlos Mendoza, İspanyol spor gazetesi AS'a yaptığı açıklamada, ''Kulüp, kısa ve uzun vadede 541 milyon Euro ödemek zorunda" dedi.

Real Madrid Kulübü'nün geçen Eylül ayı başında yaptığı genel kurul toplantısında kabul edilen bütçeyi, kendi mali danışmanlarına incelettirdiğine değinen Mendoza, Başkan Perez tarafından açıklanan 90 milyon Euro'nun, sadece kulübün bankalara olan borcuna karşılık geldiğini, oysa Real Madrid'in sporcularına, kulüplere, kamu kurumlarına ve aracı kurumlara da borcunun olduğunu savundu.

Gelirlerin, artışta giderlerin gerisinde kaldığına dikkati çeken Mendoza, ''Kulüp, kısa ve uzun vadede 541 milyon Euro ödemek zorunda. Geçen sezon gelir sadece yüzde 1 artarken, giderler yüzde 12 yükseldi. Bizi endişelendiren bir durum'' ifadesini kullandı.

 

Mesut Özil maddi endişe yüzünden satılmış

 

Tottenham'dan 100 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek alınan Gareth Bale'in transferinin gelecek sezonun bütçesine dahil edildiğini aktaran Mendoza, ''Mesut Özil ve Higuain'in satılmaları da gelecek sezonki muhasebe hesaplarını örtmek için bir makyaj olarak kullanıldı'' iddiasında bulundu.

Mendoza ayrıca Real Madrid Kulübü'nde mevcut durumda 31 üst düzey yöneticinin, yılda ortalama 271 bin Euro'dan fazla maaş aldığını öne sürdü.

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