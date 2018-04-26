Real Madrid avantajı kaptı!

Bayern Münih - Real Madrid: 1-2

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Alman temsilcisi Bayern Münih kendi sahasında İspanya\'nın Real Madrid takımı ile karşılaştı. Real Madrid mücadeleden 2-1\'lik galibiyetle ayrılarak, rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj yakaladı.

Allianz Arena\'da oynanan müsabakaya etkili bir başlangıç yapan ev sahibi ekip, 28\'inci dakikada Joshua Kimmich\'in golü ile 1-0 öne geçti. Bavyera temsilcisi soyunma odasına 1-0\'lık üstünlük ile gitmenin hesaplarını yaparken, 44\'üncü dakikada Real Madrid, Marcelo\'nun ayağından gelen güzel gol ile durumu eşitledi ve devreye 1-1\'lik beraberlikle girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna Bayern Münih hakim olsa da, 57\'nci dakikada Rafinha\'nın büyük hatası sonucunda rakibini eksik yakalayan deplasman ekibi, Marco Asensio\'nun golü ile öne geçmeyi başardı: 1-2.

Bayern Münih, mücadelenin kalan bölümünde birçok gol fırsatından yararlanamazken, karşılaşmayı Real Madrid deplasmanda 2-1 kazanarak kendi sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti.

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