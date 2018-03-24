RBI eski Başkanı: Büyük merkez bankaları gelişmekte olan ülkelerin hassasiyetlerini dikkate almalı

Hilal Sarı / Bursa, 24 Mart (DHA) - Hindistan Merkez Bankası (RBI) eski Başkanı Dr. Duvvuri Subbaro gelişmiş ekonomilerin, özellikle Çin ve ABD gibi etkisi büyük olanların, gelişmekte olan ekonomileri düşünürek karar alması gerekmediğini, ancak, karar alırken sadece daha hassas olmalarını istediklerini vurguladı.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde McKinsey Türkiye Genel Müdürü Özgür Tanrıkulu moderatörlüğünde gerçekleşen Küresel Ekonomi ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Geleceği adlı oturumda konuşan Dr. Subarro, \"Ekonomileri için en iyisinin ne olduğunu düşünürken, diğer ekonomilerin hassasiyetini de düşünmeliler\" dedi ve şöyle konuştu:

\"Merkez Bankaları’na döviz kurunu serbest bırakmaları söylenir hep. Bunu yaptık ve bedelini ödedik.

\"Pazara müdahale etmedik; inanılmaz bir bedel ödedik.

\"Yani gelişmekte olan ülkeler için bu bir seçenek değil. Bazen müdahale edilmesi gerekir.

\"Seçeneklerden biri küresel işbirliğidir; ülkeler bir araya gelip ortak politikalar izleyebilir.

\"Para birimi savaşları örneğin en çok öne çıkan konulardan biri olur.

\"Kendi ülkelerimiz için kendi politikalarımızı yapmalıyız.

\"Merkez Bankaları için en zorlu görevlerden biri dengeleri yönetmektir.

\"Fed size duyarlı olmalı, olmuyorsa da siz kendinize yarayacak politikalar üretmelisiniz.

\"Gelir eşitsizliği sorunu gelişmekte olan ülkelerde ve gelişmiş ülkelerde aynı değil; ama, Hindistan gibi bir ülkede 1.4 milyar nüfuslu bir ülkede ne kadar hızlı büyüyen en büyük ekonomi olsa da çok fakir de bir ekonomi.

\"Yoksulluk düzeyleri hala yüksek.

\"Hintliler bu eşitsizliği yönetmek için ne yapmalı derseniz, istihdam yaratmalı derim.

\"Yeterince iş yaratmıyoruz; bu yüzden de politika yapıcılar bunu hedeflerine davet ettiler.\"