Raylarda rekabet kızışıyor



Avrupa demiryolları şirketleri ucuzlayan uçak biletleriyle rekabet edebilmek için daha hızlı ve daha konforlu trenler alıyor. Alman demiryolları şirketi Deutsche Bahn, dördüncü nesil yüksek hızlı treni ICE'yi Berlin'de kamuoyuna tanıttı. İşte dünyanın önde gelen yüksek hızlı trenleri...

ALMANYA: Deutsche Bahn'ın yüksek hızlı treni ICE, üçüncü nesil kadar hızlı olmasa da daha güvenilir ve dayanıklı olmasıyla öne çıkıyor. Üçüncü kuşak ICE'ler saatte 330 kilometrelik hıza ulaşırken dördüncü nesil azami 250 kilometre hız yapabilecek. Elektrikli motorların bütün vagonların aksları arasına dağıtılmış olması sayesinde yeni yüksek hızlı tren yolcu ihtiyacına göre uzatılıp kısaltılabilecek, arızalı vagonlar kısa zamanda değiştirilebilecek.

Her türlü konfora haiz dördüncü kuşak yüksek hızlı trenin klima sistemi eksi 25 dereceden 45 dereceye kadar çevre ısısına dayanıklı olacak. Yeni ICE'nin ikinci sınıf yolcuları da hızlı internetten ücretsiz yararlanabilecek. Daha konforlu ve havalandırma sistemi iklim şartlarına uygun yeni model yüksek hızlı trende bisikletlere daha fazla yer ayrılacak, ışıklandırma sistemi tamamen yenilenmiş olacak ve yürüme engelliler hidrolik basamak sayesinde tekerlekli sandalyeden inmeden trene binebilecekler.

2017 yılından itibaren kullanımına başlanması planlanan yeni ICE 830 yolcu taşıyabilecek. Toplam 5 milyar 3 milyon euroya mal olacak dördüncü nesil yüksek hızlı trenlerin ilk 130 adedi Siemens ve Bombardier şirketleri tarafından imal edilecek. 2023 yılında Almanya'nın büyük kentleri arasında 85 12 vagonlu, 45 de 7 vagonlu ekspres tren sefer yapacak.

İTALYA: İtalyan kamu işletmesi Trenitalia 2012 yılından beri İtalo adlı özel şirketle rekabet ediyor. Fransız Alstom şirketinden satın alınan İtalyan trenlerinde konfor ve servise önem veriliyor. Birinci sınıf yolcuları oturduğu yerde yemek yiyebiliyor, hızlı internete bağlanabiliyor ve film seyredebiliyor. Trenitalia'nın son model Frecciarossa adlı trenleri saatte 400 kilometre hız yapabiliyor ve uzun mesafeli seferler sırasında çok az istasyonda duruyor. Her iki şirketin ekspres seferleri için sadece rezervasyonla bilet alınabiliyor.

İSPANYA: İspanyol kamu şirketi Renfe saatte 310 kilometre hız yapabilen trenlerinin dakikliğiyle övünüyor. Sonbahardan itibaren Madrid–Barselona seferlerinde hızlı internetten yararlanma imkânı olacak. AVE marka yüksek hızlı trenlerle temmuz ayında 1 milyon 840 bin yolcu taşındı. AVE sistemi 3 bin 150 kilometre uzunluğundaki hattıyla Avrupa'nın en büyük hızlı tren şebekesine sahip. Önümüzdeki yıllarda 12 milyar euroluk yatırımla, hatta bin 850 kilometre daha eklenecek. Renfe 2 milyar 65 milyon euroya 30 yeni tren daha almayı planlıyor.

FRANSA: Yüksek hızlı tren TGV'nin yeni nesli 2022'de hizmete girecek. Yeni model demiryolları işletmesi SNCF ile Siemens'in rakibi Alscom tarafından birlikte geliştiriliyor. Daha enerji tasarruflu ve ucuz olması hedeflenen yeni kuşak TGV'nin fiyatı ve işletme masrafları seferdeki trenlerden yüzde 20 oranında daha düşük olacak. Fransa'nın büyük yerleşim merkezleri arasında çalışan TGV'ler Avrupa'da ilk olmak üzere 1981 yılında hizmete girmişti. TGV 400 kilometreyi bulan başkent Paris ile Marsilya arasındaki mesafeyi saatte 300 kilometre hıza ulaşarak iki saatin altında tamamlayabiliyor.

BÜYÜK BRİTANYA: Siemens'in e320 modeli olan Eurostar Londra'yı Paris ve Brüksel'e bağlıyor. Eurostar saatte 320 kilometre hıza ulaşırken yine Manş tünelini kullanan Southeastern Railway şirketinin ‘Javelin' tipi trenleri 225 kilometreye kadar çıkabiliyor. 2017 yılında temelinin atılacağı duyurulan Londra-Birmingham-Sheffield-Manchester-Leeds hattı ile ilgili son söz henüz söylenmiş değil.

POLONYA: Devlet demiryolu hatlarına, garlara ve yeni trenlere 7 milyar euroluk yatırım yaptı. Modernizasyon kapsamında Alstom şirketinin imal ettiği ve yüksek süratle viraj alabilen Pendolino tipi trenler de alındı. Yüksek konforlu Pendolino saatte 250 kilometre hız yapabiliyor. Polonya'da diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha ucuza yüksek hızlı tren yolculuğu yapmak mümkün.

JAPONYA: Demiryollarının 1980'li yıllarda özelleştirildiği Japonya'nın kendi imalatı olan en hızlı treni Şinkanzen, Tokyo ile Osaka arasında sık sefer yapıyor. JR Tokai şirketi tarafından işletilen bu hattaki uçak-tren rekabeti biletleri ucuzlatmadan trenleri daha hızlı, daha konforlu ve daha güvenli kılmayı gerektiriyor. 130 Şinkanzen modern fren tertibatı sayesinde saatte 285 kilometre hızla yol alabilecek.