T24 LogoT24 Logo
Spor

Rangers’ta hedef Osayi-Samuel

16 Haziran 2021 14:38

İskoçya ekibi Rangers, Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel’i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.

Fenerbahçe’ye geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz ekibi Queens Park Rangers’dan katılan kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel’e İskoç temsilcisi Rangers talip oldu.

İskoçya basınında yer alan haberlerde Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard’ın 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ve transfer için girişimlere başlayacağı iddia edildi.

Ayrıca yer alan haberde sarı-lacivertli ekibin Osayi-Samuel’i bonservisiyle beraber satmaya sıcak bakmadığını, kiralama formülü üzerinde anlaşma sağlanabileceği belirtildi.

Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’de 18 maçta 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

rangersiskoçyagerrardosayi samueltransfer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24