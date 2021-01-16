Ramo dizisinde sürpriz ayrılık!

Show TV'de yayınlanan Ramo, 28. bölümüyle ekrana gelirken, dizide sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisi, 15 Ocak Cuma akşamı son bölümüyle ekrana geldi. Diziye geçtiğimiz haftalarda veda eden başrol oyuncularından Yiğit Özşener'den sonra bir ayrılık daha yaşandı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden sonra Ramo kadrosuna dahil olan Olgun Şimşek 28. bölümde diziye veda etti.

Ramo'nun resmi sosyal medya hesabından da Olgun Şimşek'e veda paylaşımı yapıldı.