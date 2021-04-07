Ramo dizisi final yapıyor

Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç'in başrolünü oynadığı, Show TV ekranlarında yayımlanan Ramo dizisinin finali erkene alındı. Daha önce son 5 bölümünün kaldığı açıklanan dizi 40. bölümde final yapacak.

TV 100'ün haberine göre; Show TV'de yayınlanan Ramo dizisinin finali erkene alındı. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in rol aldığı iddialı yapım, izleyicisine veda kararı almıştı.

BKM yapımı dizinin son 5 bölümünün kaldığı açıklanmıştı. Ancak son gelen habere göre Ramo 40. bölümde final yapacak.