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Spor

Ramil Guliyev son 3 aday arasına girdi

Fenerbahçeli milli atlet Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Birliği (EAA) tarafından verilen Yılın Avrupalı Atleti ödülü için son 3 aday arasına girdi

04 Ekim 2017 18:59

Fenerbahçeli milli atlet Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Birliği (EAA) tarafından verilen Yılın Avrupalı Atleti ödülü için son 3 aday arasına girdi.
EAA\'dan yapılan açıklamaya göre, 2017\'nin Avrupalı Atleti ödülleri için yarışacak adayların sayısı 10\'dan 3\'e düşürüldü. Dünya Atletizm Şampiyonası\'nda Erkekler 200 metrede 20.09 saniyelik derecesiyle altın madalya kazanan 27 yaşındaki Ramil, Fransız Kevin Mayer ve Alman Johannes Vetter ile Yılın Avrupalı Erkek Atleti adayları arasında yer aldı.
Ödüller, 14 Ekim\'de Litvanya\'nın başkenti Vilnius\'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

İSTANBUL / DHA 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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