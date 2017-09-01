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Spor

Ramil 'ayın atleti' ödülüne aday

Avrupa Atletizm Birliği'nin her ay internet oylarıyla belirlediği Avrupa'da Ayın Atleti ödülü için Ağustos ayında Ramil Guliyev de aday gösterildi

01 Eylül 2017 20:01

Avrupa Atletizm Birliği\'nin her ay internet oylarıyla belirlediği Avrupa\'da Ayın Atleti ödülü için Ağustos ayında Ramil Guliyev de aday gösterildi.
Türkiye Atletizm Federasyonu, Londra\'da erkekler 200 metrede dünya şampiyonu olan Ramil Guliyev\'in, Avrupa Atletizm Birliği tarafından her ay yapılan \"Ayın Atleti\" anketinde, 2017 Ağustos ayı için aday gösterildiğini açıkladı.
Ankette oylar Twitter üzerinden re-tweet, Facebook üzerinden de beğenme butonu ile kullanılıyor. Ayın Atleti anketinin internet üzerinden oylaması, 4 Eylül Pazartesi günü TSİ 13:00\'te sona erecek.

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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