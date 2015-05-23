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Dünya
Deutsche Welle

Ramadi’ye taarruz başlatıldı

Irak hükümet birlikleri Ramadi’yi geri almak için taarruz başlattı. ABD liderliğindeki koalisyon IŞİD mevzilerine 22 hava saldırısı düzenledi.

23 Mayıs 2015 19:13


Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan üst düzey bir Irak polis yetkilisi, IŞİD'in Hüseybe kentindeki bazı mevzilerinin düşürüldüğünü belirtti. Yetkili, mevzilerin çevresindeki bölgelerin de ele geçirildiğini kaydetti. Fırat Vadisi'nde bulunan Hüseybe Ramadi'ye taarruz açısından stratejik önem taşıyor.

Ramadi'nin doğusundaki El Halidiye'de de IŞİD'in saldırısı, Irak hükümet birlikleri ve müttefik aşiret milisleri tarafından geri püskürtüldü.

ABD liderliğindeki askeri koalisyon, cumadan bu yana Irak ve Suriye'deki IŞİD mevzilerine 22 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırılardan 4'ünün Ramadi kenti yakınlarındaki mevzilere yönelik olduğu belirtiliyor. Operasyonda IŞİD birliklerinin ve zırhlı araçlarının hedef alındığı kaydedildi.

Irak'ta ayrıca El Esad, Beyci, Felluce, Haditha, Kerkük, Mahmur, Musul, Sincar, Tel Afer'de IŞİD birliklerinin, ağır makineli silahların, zırhlı araç ve binaların vurulduğu ifade edildi. Suriye'de ise Haseke, Deyrüzzor, Kobani, Tadmur'daki IŞİD mevzilerinin, bir tank ve 6 uçaksavar sisteminin vurulduğu kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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