Ramadi IŞİD'den kurtarıldı



Fransız Haber Ajansı'na (AFP) açıklama yapan, Irak terörle mücadele birimi (CTS) sözcüsü Sabah El Numan, "Ramadi'de IŞİD mensubu kalmadı. Direniş kırıldı" dedi. El Numan, IŞİD güçlerinin son olarak ellerinde bulunan idari merkez binasının patlayıcı madde kontrolünden geçirileceğini söyledi. IŞİD'in geri çekildiği yerlere bubi tuzakları döşemiş olabileceği kaygısıyla temkinli hareket edildiği bildirildi.

Bağdat ve Kerbela'da sevinç gösterileri

Irak Meclis Başkanı Selim El Cuburi, Ramadi'yi terörizmin elinden kurtaran askerleri kutladı. El Cuburi, "Kahraman güvenlik güçlerimiz büyük bir zafer elde etmiştir" dedi. Ramadi'den gelen zafer haberi başta başkent Bağdat ve Şiilerin merkezi Kerbela olmak üzere birçok Irak kentinde sevinç gösterileriyle kutlandı.

Uluslararası koalisyonun açıklaması

ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun sözcüsü Steve Warren, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Irak ordusu, terörle mücadele timleri, Irak kara kuvvetleri, yerel ve ulusal polis güçleri ve aşiret mensuplarının aylardır süren çalışmasının sonucu elde edildi. Uluslararası güçler de temmuz ayından bu yana 600'den fazla hava saldırısıyla Ramadi'nin kurtarılması operasyonuna destek verdi."

Bağdadi'den İsrail ve Suudi Arabistan'a tehdit

Öte yandan bir internet sitesinde terör örgütü IŞİD'in lideri Ebubekir Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen yeni bir ses kaydı yayınlandı. 24 dakikalık ses kaydında İsrail'e karşı eylemler düzenleneceği tehdidi dile getiriliyor. Ayrıca Suudi Arabistan'da yaşayan Müslümanlar yönetime karşı ayaklanmaya çağrılıyor.

IŞİD kaybediyor

ABD merkezli savunma alanında uzman düşünce kuruluşu IHS Jane's tarafından hazırlanan bir rapora göre IŞİD, 2015'te elindeki toprakların yüzde 14'ünü kaybetti. IŞİD'in 1 Ocak-14 Aralık 2015 tarihleri arasında kaybettiği bölgeler arasında Suriye - Türkiye sınırındaki Tel Abyad, Irak'ın Tikrit kenti ve Irak'taki Beyci rafinerisi bulunuyor.