Rakka'da çember daralıyor

Suriye'de IŞİD'e karşı devam eden askeri operasyonlarda Rakka'nın bir mahallesi daha örgütün elinden alındı. ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) IŞİD'in Suriye'deki fiili yönetim merkezinde bir adım daha ilerlediklerini duyurdu.

Ağırlıklı olarak Kürt YPG birliklerinden oluşan SDG'nin sözcüsü Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada şehrin güneybatısındaki Yarmuk mahallesini ele geçirdiklerini açıkladı.

Sözcü Cihan Şeyh "İstikrarlı ve kararlı adımlar atıyoruz. Bizim için önemli olan şehri ne kadar hızlı ele geçirdiğimiz değil, sivil kayıpları önlemek ve IŞİD'i ortadan kaldırmak," şeklinde konuştu.

Londra merkezli ve Suriyeli muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise SDG birliklerinin Yarmuk'taki ilerleyişini teyit ederken, mahallenin tamamen kontrol altına alındığını söylemenin güç olduğunu kaydetti.

Bölgedeki gözlemcilerden alınan bilgilere göre son 24 saatte yüzlerce sivil, şehrin IŞİD kontrolündeki bölgelerinden SDG tarafından ele geçirilen alanlara kaçtı. Gözlemevi'nin tahminlerine göre şehrin yaklaşık yüzde 35'i ABD destekli güçler tarafından kontrol altına alınmış durumda.

"Bağdadi yaşıyor"

Öte yandan Pazartesi günü Reuters haber ajansına konuşan Kürt terörle mücadele yetkilisi Lahur Talabani, haftalardır öldüğü iddia edilen IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin hayatta olduğunu iddia etti.

Talabani, "Bağdadi kesinlikle hayatta. Ölmedi. Yaşadığına dair elimizde bilgi var. Yüzde 99 yaşadığını düşünüyoruz," ifadesini kullandı. Kürt yetkili, "Bağdadi'nin köklerinin Irak'taki El Kaide günlerine uzandığını. Güvenlik güçlerinden saklanıyordu, ne yaptığını biliyor" dedi.

Talabani ayrıca IŞİD'in düşük morale ve Musul'u kaybetmiş olmasına rağmen taktik değiştirerek savaştığını ve grubun tamamen ortadan kaldırılmasının üç ya da dört yılı bulabileceğini kaydetti.

Geçen yılın Kasım ayında Rakka'yı ele geçirmek üzere operasyona başlayan SDG aylarca şehre yaklaşmaya çalışmış ve Haziran ayında kentin dış mahallelerine ulaşmıştı.

Türkiye SDG'ye, içinde barındırdığı PYD/YPG unsurları nedeniyle şüpheyle yaklaşıyor ve müttefiki ABD ile bu konuda ihtilaf yaşıyor.

Suriye'de 2011'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı Arap Baharı'nın bir parçası olarak başlayan protesto gösterileri kısa süre içinde iç savaşa dönüşmüştü. Savaşta şu ana kadar 400 binden fazla insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP,AP/ÇÖ,BK