Rakitic 6 yıl sonra Sevilla'da

Sevilla, 2011-14 yıllarında takımın formasını giyen Ivan Rakitic'i tekrar renklerine bağladı. Endülüs ekibi, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunu 2 yıllığına renklerine kattı. 2011-2014 yılları arasında Sevilla'da forma giyen Rakitic, 149 maçta 32 gol atmıştı.

Barcelona, oyuncunun transferindeki mali detayları da paylaştı. Buna göre Sevilla, 1,5 milyon Euro'yu peşin ödeyecek. Endülüs ekibi, 9 milyon Euro da bonus ödeyecek.

Ivan Rakitic, Barcelona ile 310 resmi maça çıktı. 36 gol kaydeden Hırvat oyuncu, Katalan ekibiyle 4 lig, 2 İspanya Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası ve 1 de UEFA Süper Kupası şampiyonlukları sevinci yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Sevilla, transfer döneminde şimdiye kadar Oscar Rodriguez, Suso ve Ivan Rakitic'i kadrosuna kattı.