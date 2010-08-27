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Spor

Rakipler Porto, CSKA Sofya ve Rapid Wien

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde tek başına temsil eden Beşiktaş'ın gruplardaki rakipleri belli oldu.

27 Ağustos 2010 03:00

T24 - Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde tek başına temsil eden Beşiktaş'ın gruplardaki rakipleri belli oldu. Beşiktaş L Grubunda Portekiz'in Porto, Avustuya'nın Rapid Vien ve Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımlarıyla eşleşti. UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının kura çekimi Fransa'nın Monaco kentinde yapıldı.

Helsinki'yi İstanbul'da 2-0, Finlandiya'da 4-0'la geçerek UEFA Avrupa Ligi'ne kalan Beşiktaş, kuraya 2. torbadan girdi. Kura çekimi sonucunda toplam 48 takım, 4'erli 12 ayrı gruba dağıtıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları 16 Eylülde başlayıp, 15-16 Aralıkta sona erecek. Her takım kendi evi ve deplasmanda rakipleriyle karşılaşacak ve gruplarda toplam 6'şar maç yapılacak. Maçlar sonunda gruplarında ilk 2 sırada yer alacak ekipler bir üst tura çıkacak.

Kura çekimi sonucunda gruplar şu şekilde oluştu:

A GRUBU
Juventus
Manchester City
Salzburg
Lech Poznan

B GRUBU
Atletico Madrid
Bayer Leverkusen
Rosenborg
Aris

C GRUBU
Sporting Lizbon
Lille
Levski Sofya
Gent

D GRUBU
Villarreal
Club Brugge
Dinamo Zagreb
PAOK

E GRUBU
AZ Alkmaar
Dinamo Kiev
Bate Borisov
Sheriff

F GRUBU
CSKA Moskova
Palermo
Sparta Prag
Lausanne-Sport

G GRUBU
Zenit
Anderlecht
AEK
Hajduk Split

H GRUBU
Stuttgart
Getafe
Odense
Young Boys

I GRUBU
PSV Eindhoven
Sampdoria
Metalist Kharkiv
Debreceni

J GRUBU
Sevilla
Paris Saint Germain
Borussia Dortmund
Karpaty Lviv

K GRUBU
Liverpool
Steaua Bükreş
Napoli
Utrecht

L GRUBU
Porto
Beşiktaş
CSKA Sofya
Rapid Wien



UEFA'nın bu yıl değişen statüsü gereği 4 takımlı 12 grupta maçlar çift devreli lig usulü oynanacak.

1. HAFTA: 16 Eylül, 2. HAFTA: 30 Eylül, 3. HAFTA: 22 Ekim, 4. HAFTA: 4 Kasım, 5. HAFTA: 1/2 Aralık, 6. HAFTA: 15/16 Aralık

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