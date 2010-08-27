Rakipler Porto, CSKA Sofya ve Rapid Wien

T24 - Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde tek başına temsil eden Beşiktaş'ın gruplardaki rakipleri belli oldu. Beşiktaş L Grubunda Portekiz'in Porto, Avustuya'nın Rapid Vien ve Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımlarıyla eşleşti. UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının kura çekimi Fransa'nın Monaco kentinde yapıldı.

Helsinki'yi İstanbul'da 2-0, Finlandiya'da 4-0'la geçerek UEFA Avrupa Ligi'ne kalan Beşiktaş, kuraya 2. torbadan girdi. Kura çekimi sonucunda toplam 48 takım, 4'erli 12 ayrı gruba dağıtıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları 16 Eylülde başlayıp, 15-16 Aralıkta sona erecek. Her takım kendi evi ve deplasmanda rakipleriyle karşılaşacak ve gruplarda toplam 6'şar maç yapılacak. Maçlar sonunda gruplarında ilk 2 sırada yer alacak ekipler bir üst tura çıkacak.





Kura çekimi sonucunda gruplar şu şekilde oluştu:

A GRUBU

Juventus

Manchester City

Salzburg

Lech Poznan

B GRUBU

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Rosenborg

Aris

C GRUBU

Sporting Lizbon

Lille

Levski Sofya

Gent

D GRUBU

Villarreal

Club Brugge

Dinamo Zagreb

PAOK

E GRUBU

AZ Alkmaar

Dinamo Kiev

Bate Borisov

Sheriff

F GRUBU

CSKA Moskova

Palermo

Sparta Prag

Lausanne-Sport

G GRUBU

Zenit

Anderlecht

AEK

Hajduk Split

H GRUBU

Stuttgart

Getafe

Odense

Young Boys

I GRUBU

PSV Eindhoven

Sampdoria

Metalist Kharkiv

Debreceni

J GRUBU

Sevilla

Paris Saint Germain

Borussia Dortmund

Karpaty Lviv





K GRUBU

Liverpool

Steaua Bükreş

Napoli

Utrecht





L GRUBU

Porto

Beşiktaş

CSKA Sofya

Rapid Wien









UEFA'nın bu yıl değişen statüsü gereği 4 takımlı 12 grupta maçlar çift devreli lig usulü oynanacak.

1. HAFTA: 16 Eylül, 2. HAFTA: 30 Eylül, 3. HAFTA: 22 Ekim, 4. HAFTA: 4 Kasım, 5. HAFTA: 1/2 Aralık, 6. HAFTA: 15/16 Aralık