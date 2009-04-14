Rahşan Ecevit: DSP yönetimi de istifa etmeli

Rahşan Ecevit, DSP yönetiminin seçimde başarısız olduğunu ve genel başkanın görevinden ayrıldığını hatırlatarak, “Oysa parti çalışmaları ekip işidir. Yönetim Kurulu ve Parti Meclisinin de ayrılması gerekirdi” dedi.



"Seçimlerin her zaman kazanılamayacağını, ancak DSP'nin aldığı oy oranının bu kadar düşük olmasında parti yönetiminin hatalarının açık seçik ortada olduğunu" ileri sürdü



Rahşan Ecevit, yaptığı yazılı açıklamada, birkaç gün önce DSP Yönetim Kurulunun Parti Meclisi ile çok uzun süren bir toplantı gerçekleştirdiğini, toplantı sonunda bir bildiri yayınlanmadığını anımsattı. Merkez Yönetim Kurulunun, bu sefer il başkanları ile yine saatler süren bir toplantı yaptığını ifade eden Rahşan Ecevit, bu toplantı sonunda da bir bildiri yayımlanmadığını belirtti. Rahşan Ecevit, şöyle devam etti:

"Belli ki bir sıkıntı vardı. Seçimler her zaman kazanılmaz, kazanılamaz. Ancak DSP’nin aldığı oy oranının bu kadar düşük olmasında parti yönetiminin hataları açık seçik ortadadır. Bunun en başında yönetimin örgütleri ihmal etmesi geliyor.



Örgütler eğitilmedi, parti okulumuz değerlendirilemedi. Onlara diğer partilerin faaliyetleri karşısında ne gibi çalışmalar yapabilecekleri anlatılmadı. Türkiye’nin ve diğer ülkelerin gündemindeki konularla ilgili bilgiler verilmedi. Bilgilendirilmedikleri için de bölgelerinde yetersiz kaldılar.



Örgütlerimizde konuşma yeteneği olan da vardır, olmayan da vardır. Ellerine muntazaman yazılı metinler ulaştırılmadı. Yalnız kaldılar, başarısız oldular, huzursuzlandılar ve bu huzursuzluk birkaç gün önceki Merkez Yönetim Kurulunun Parti Meclisi ile yaptığı toplantıya ve daha sonra da Merkez Yönetim Kurulunun il başkanları ile yaptığı toplantıya yansıdı.



Genel Merkez Yönetim Kurulu hatalıydı. Dürüstlüğü ve temizliği ile ün salmış DSP’nin maddi ve manevi birikimleri hovardaca harcandı. Başarısızlıklarını örgütlerin üzerine yıkmamalıydılar. Genel Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri siyaset yapma konusunda yetenekli olmayabilirler. Bu bir suç, bir kusur değildir. Ama bu nedenle bir başarısızlık söz konusu olunca bunun bir bayrak yarışı olduğu kabul edilerek bayrağı yeni bir ekibe teslim etmekte tereddüt etmemek en doğru davranış olur.



DSP yönetimi başarısız olmuş, bir seçimi kaybetmişti. Bu nedenle 4.5 yıldır görev başında olan Genel Başkan görevinden ayrıldı, ancak yönetimi ayrılmadı. Oysa parti çalışmaları ekip işidir. Yönetim Kurulu ve Parti Meclisinin de Genel Başkanla birlikte ayrılması gerekirdi. Böylece yeni genel başkana kendi ekibiyle çalışma imkânı tanınmış olurdu, olunmalıdır da."



Rahşan Ecevit, "DSP’li örgütlerin inançlı, yürekli, ilkeli ve sabırlı olduklarını" belirterek, "onların DSP’yi yeniden iktidar yapabilecek güçte olduğunu" kaydetti.(AA)



