'Rahipler evlenmek istiyor'



Münih Üniversitesi Kliniği’nden Profesör Eckhard Frick başkanlığında bir grup bilim insanı, şimdiye dek benzeri görülmemiş bir araştırmaya imza attı. Sonuçları Berlin’de kamuoyuna sunulan araştırmanın, Katolik Kilisesi üzerinde uzun vadede çok ciddi etkilerinin olacağı tahmin ediliyor.

Araştırma, Katolik din adamlarının büyük bir kısmının evlenme yasağı nedeniyle büyük zorluk çektiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılan rahiplerin dörtte biri, kariyerlerine yeniden başlama şansları olsa, evlenme yasağı olan bir yaşamı tercih etmeyeceğini belirtti. Diğer bir dörtte biri de kararsız olduğunu kaydetti. Rahiplerin yarısı ise evlenme yasağını da içeren bir yaşamı yeniden seçeceklerini ifade etti.

Araştırma seksin artık Katolik din adamları için bir tabu konu olmaktan çıktığını ortaya koydu. Rahiplerin yarısından fazlası cinsel ilişkiden, bir partnere bağlanmaktan ve çocuk sahibi olmaktan feragat etmenin büyük bir zorluk olduğunu düşünüyor. Birçok rahip, kendini yalnız hissetmekten şikayet ediyor.

2012-2014 yılları arasında yapılan araştırmaya yaklaşık 8 bin 600 din adamı katıldı. Din adamlarına mesleki hayatlarındaki memnuniyet ve mutluluk hislerine yönelik çeşitli sorular soruldu.

Araştırmayı yürüten Profesör Eckhard Frick, rahiplerinin sorunlarını paylaşırken "şaşılacak derecede açık" olduklarını kaydetti. Frick’e göre diğer üniversite mezunları ile karşılaştırıldığında rahiplerin mesleki yaşamlarından büyük ölçüde memnun olduklarını kaydetti.