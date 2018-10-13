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Rahip Brunson, serbest (9)

BRUNSON HAVALİMANINA GELDİ İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, ülke

13 Ekim 2018 01:24

BRUNSON HAVALİMANINA GELDİ
İzmir\'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, ülkesine dönmek üzere eşi Norine Brunson ile birlikte Adnan Menderes Havalimanı\'na geldi. Brunson çiftine ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier\'ın da bulunduğu yetkililer eşlik etti. Brunson çifti havalimanına CIP bölümünden giriş yaptı.

İZMİR, (DHA)

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