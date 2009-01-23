Rachida Dati'den bakanlığa 'adieu'

Kimse onun adını tahmin edemedi



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43 yaşındaki Kuzey Afrika kökenli Dati, çocuğun babasının adını açıkladıktan sonra görevi bırakacağını da geçtiğimiz aylarda söylemişti.Dati, haziran ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacak. Fransız basını, Dati'nin, Paris bölgesinde, iktidar partisinin listesinden ikinci sırada seçimlere katılacağını yazdı.Siyasi gözlemciler, "Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday göstererek hem Dati'yi gücendirmeme hem de icraatlarından memnun olmadığı için adalet bakanlığı gibi önemli görevi başka birisine teslim etme yolunu seçtiği" yorumunda bulunuyor.Dati, meslektaşlarının ısrarları üzerine bebeği Zohra’nın babasının, Gucci’ye bağlı lüks ürün grubu PPR’ın CEO’su, milyarder işadamı François-Henri Pinault olduğunu söylemişti.46 yaşındaki Pinault, iki yıl önce Valentina adlı bir çocuk sahibi olduğu Salma Hayek’ten Temmuz ayında ayrılmıştı. Dati, kızını dünyaya getirdikten beş gün sonra işbaşı yapmıştı.Çocuğun babasının kimliğinin sır olduğu dönemde ortaya atılan birçok spekülasyon vardı. İnternet haber sitesi “La Poste”, babanın ismiyle ilgili tahminleri konu alan bir anket başlatmış ve okurların işaretlemesi için şu isimleri sıralamıştı.1)47 yaşında ve evli. Çocuk doktoru olan kardeş Sarkozy’nin adından söz edilmesinin en önemli nedeni Dati’nin, Noel gecesini Sarkozy’lerin annesi André Mallah’in evinde geçirmesi.2)Eski İspanya başbakanı. Aznar, başlangıçta da iddiayı şiddetle yalanlamıştı.3)Sigortacı ve işadamı. Dati’nin yakın dostu. Gönül ilişkisinin bir süre önce bittiği belirtiliyor4)Sarkozy’nin 2007’de seçim zaferini dostlarıyla kutladığı Champs Elysées’deki Fouquet’s restoranının sahibi.5)Spor Bakanı ve Fransız ragbi milli takımı eski antrenörü.